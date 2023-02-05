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阿達尼系市值暴跌 市場憂資金鏈斷裂

【明報專訊】印度富商阿達尼（Gautam Adani）的能源和基礎設施帝國阿達尼集團（Adani Group），自1月24日被沽空機構興登堡研究（Hindenburg Research）狙擊後，危機不斷擴大。被指涉及會計欺詐及操控股價的阿達尼集團，旗下企業股債急瀉。該集團旗艦公司阿達尼企業（Adani Enterprises）價值25億美元的股票增發交易，雖於上周二在阿聯酋王室等投資者的支持下獲全面認購，但仍無助阿達尼旗下各企業的股債止瀉。市場人士關注一旦阿達尼集團部分企業流動性緊縮，可能對整體集團的融資產生連鎖效應。自1月24日至上周五，阿達尼集團旗下各上市公司的市值合共蒸發1200億美元（約9360億港元），相當於失去逾半市值。

資料來源：金融時報、彭博社、路透社

在阿達尼企業上周三股價急挫28%後，阿達尼本人首次出面回應沽空狙擊，宣布因應市况有變，取消早一天的股票發行交易。路透社引述知情人士稱，印度證券交易委員會（SEBI）就阿達尼旗下企業股價暴跌進行調查，並會調查被擱置的股票增發是否存在違規。據稱，多家銀行正重新評估該集團的證券價值，並希望用其證券作抵押的貸款客戶提供更多抵押品。

靠借貸擴張 總債務4年增1倍

阿達尼的商業帝國透過槓桿借貸近年急速擴張，目前總債務達到300億美元，4年間增長1倍。阿達尼10年前接受《金融時報》訪問時，談論到其集團迅速崛起的戰略——利用一家公司為另一家公司的擴張提供資金。他說：「與其坐擁大量現金，倒不如讓業務擴張。」

隨着借貸加大，阿達尼集團業務迅速向5G、綠色氫能等領域擴張，業務遍及礦業、電力及港口等行業。市場人士一直關注，阿達尼集團透過借貸擴張業務的經營方式能否持續。興登堡研究指控該集團涉及「極端槓桿」（extreme leverage）借貸及洗錢等，是「企業史上最大的騙局」（largest con in corporate history）。

根據興登堡研究的沽空報告，阿達尼集團利用在毛里求斯註冊的離岸空殼公司，經阿達尼集團旗下的在岸私人企業，向阿達尼集團旗下的上市公司匯款，以鞏固其資產負債表，緩和市場對其財務狀况的擔憂。該報告聲稱，阿達尼哥哥Vinod Adani在這個匯款網絡扮演關鍵角色，毛里求斯約38家空殼公司由他所控制，這些企業除參與匯款，也涉及洗錢及代持股票（Stock Parking，即從莊家手上買入股票，以隱瞞莊家在上市公司實際持股量，以規避監管要求）。

對於Vinod Adani的角色，阿達尼集團表示，他沒有在阿達尼集團的任何上市實體或子公司擔任管理職位，且不參與其日常事務，因此沽空報告對Vinod的質疑，與阿達尼集團投資組合中實體無關連，因此無法就沽空報告對Vinod的交易指控發表評論。

指空殼公司交易非「關聯交易」

阿達尼集團指出，涉及空殼公司的相關交易，並非印度法律或會計準則下的「關聯交易」（related party transactions），「我們既不知道，也毋須知道這些資金的來源」；至於那些涉及阿達尼集團的上市實體，與阿達尼集團旗下私營企業之間的「關聯交易」，均是按照公平交易原則進行，符合印度法律和會計標準，並已進行充分披露。

近年阿達尼集團旗下上市企業股價飈升，即使近期面臨投資者拋售，旗艦公司阿達尼企業（Adani Enterprises）股價自2019年底以來仍升約7倍（見圖）。沽空報告核心指控之一，是阿達尼集團可能利用離岸實體操控其上市公司股價。

阿達尼企業股價近年急升 沽空機構指操控股價

根據沽空報告，阿達尼集團旗下多家上市公司的股票年度交割量（yearly delivery volume，指在任何一天購入股票，並持有至收市的交易），高達30%至47%涉及懷疑參與「代持股票」的離岸實體，並稱這些上市公司的股價可能受到操縱交易行為的影響。

阿達尼集團則指出，沽空報告提到的實體，都是阿達尼投資組合中的上市公司公眾股東（public shareholders），任何對它們是關聯方的影射也是不正確的。上市實體無法控制誰購買、出售或持有公開交易的股票、交易量多寡，又或此類公眾股東的資金來源，而印度法律也未有規定要向公眾股東披露此類信息，因此阿達尼集團無法評論公眾股東的交易模式或行為。

[企業地球村]