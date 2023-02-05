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阿達尼白手興家 支持莫迪後業務起飛

【明報專訊】現年60歲的阿達尼（Gautam Adani）生於印度西部古吉拉特邦（Gujarat）一個從事紡織行業的中產家庭。他16歲從大學輟學，當上商品交易員，憑藉鑽石交易賺上第一桶金，逐漸建立基建、能源等生意，白手興家建立自己的商業王國。

去年9月，阿達尼以1470億美元淨資產估值，在彭博億萬富豪榜躍升為全球第二大富豪，排名僅次於特斯拉（Tesla）（美：TSLA）行政總裁馬斯克。截至上周五，阿達尼淨資產估計已跌至613億美元，今年以來財富縮水592億美元，在彭博億萬富豪榜跌至第21。亞洲首富寶座被印度信實工業（Reliance Industries）創辦人安巴尼（Mukesh Ambani）取代，後者憑藉803億美元的淨資產估值，在彭博億萬富豪榜晉升至第12。

外界往往將阿達尼近年財富躍升，與2014年上任的印度總理莫迪（Narendra Modi）扯上關係。《金融時報》引述市場人士稱，阿達尼是「莫迪的洛克菲勒」（Modi's Rockefeller）。洛克菲勒是美國史上最富有、最具影響力家族之一。阿達尼與莫迪來自古吉拉特邦，在莫迪2001年擔任古吉拉特邦首席部長後，兩人關係密切。2002年古吉拉特邦爆發暴亂，造成逾千人死亡，令莫迪當時領導的地方政府備受壓力，美國甚至一度禁止莫迪入境，理由是他未能妥善處理暴亂。在商界精英紛紛與莫迪劃清界線之際，阿達尼另建行業組織支持莫迪的地方政府，此後阿達尼的事業急速發展。

阿達尼於1988年創業，阿達尼企業（Adani Enterprises）於1993年上市，但其業務真正起飛是在2002年以後。根據福布斯的數據，由2002年至2013年3月的大約10年間，該集團收入由7.65億美元，躍升至88億美元，而利潤的升幅更大。莫迪於2014年當選總理後，阿達尼集團的業務更不斷擴大。

門外漢囊括6機場營運權

印度政府在2018年批准6個機場私有化時，放寬了競標的規則，允許在航空業沒有經驗的企業參與競標。改變規則的明顯贏家，就是沒有營運機場經驗的阿達尼集團贏得全部6個機場的競標。

當時喀拉拉邦財政部長批評，阿達尼贏得特里凡得琅（Trivandrum）國際機場50年營運合約，是「明目張膽的任人唯親行為」，反映中央政府如何偏袒有政治關係的商界大亨。印度航空部長當時回應，公開招標過程透明。阿達尼集團是印度全國最大私營機場營運商之一，也是印度最大私人港口的營運商及動力煤發電商。阿達尼上周五否認，其事業崛起與莫迪有關。

分析：按傳統標準 集團過度槓桿

他的業務近期已擴展至以色列，獲得海法港（Haifa Port）的經營權。市場人士指出，該集團的大量發展計劃，意味需要持續借入大量資金。根據CreditSights的計算，截至2022年3月的財政年度，阿達尼企業的淨債務與息稅、折舊及攤銷前利潤比率（net debt-to-ebitda ratio）為10倍。Periscope Analytics創辦人Brian Freitas稱，按傳統的衡量標準，該集團肯定過度槓桿，問題是其基礎業務的增長速度，是否追得上償債要求。阿達尼集團指CreditSights計算錯誤，強調阿達尼投資組合公司的槓桿率持續健康，符合相關行業指標。該集團稱，致力於「去槓桿化」，即使在總負債增加的情况下，降低了集團負債比率。

[企業地球村]