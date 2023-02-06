供過於求 航運傳統淡季恐延長 東方海外：通關利好效應最快下季反映

明報記者 陳麗歡

談及去年市場，樊米高指出必須非常謹慎比較2020至2023年的數據，因為過去3年持續受疫情影響，市場多變。如2021年該公司旗下航班掛靠香港次數較2019年疫情前跌40%，這反映疫情對船運帶來干擾程度，疫情及供應鏈瓶頸問題導致船隻嚴重延誤，完成航次不得不減少，為了趕船期，會跳過部分港口，以致掛靠次數減少。

為趕船期跳過部分港口 掛靠次數減

香港付貨人委員會執行總幹事何立基接受訪問時亦表示，以去年貨運量判斷，香港去年全年船掛靠次數必然減少。去年的陸路跨境司機配額限制導致商家費用大增，時間增加，商家必定會減少來港轉口，以免延誤船期，相信當時不少船公司會「飛站」香港港口以縮短航程；或者會直接減少來港船運班次。同時，何立基亦表示，在去年第四季貨運量低迷期間，有約5%至10%船班次減少來港。

但另一方面，樊米高強調，2021年是供應鏈最不穩定的一年，年內不同月份的船舶靠港次數差異甚大，直言因為以2021年作為基準年較為困難。 以去年10月和11月葵青貨櫃碼頭貨運量計算，分別按年急跌18%和21.9%，但樊米高表示，當時東方海外的船隻掛靠香港次數，反而高於去年月平均數和2021年同期數據，特別是11月掛靠次數按年升超過50%以上，但拉勻去年全年掛靠次數則按年輕微跌5%。樊米高解釋，全球供應鏈瓶頸問題在去年中開始緩解，隨着航次恢復，掛靠次數出現改善。

樊米高續稱，很難預測復常後香港貨運量表現，兩地通關亦不一定會帶動香港船掛靠次數增加。同時與過去兩年內地提倡的「就地過年」不同，防控政策放寬後，今年春運較過去兩年積極，出行人數明顯增加，預計內地工廠復工時間較往年遲，令傳統貨運淡季延長，預料需待到第二季才能反映通關、全新開放等利好的刺激。

兩地通關 不一定帶動港船掛靠次數增加

樊米高表示，兩地通關、內地全新開放確實帶來利好因素，期待通關能推動經濟增長，同時展望今年在供應鏈問題得以改善後，船舶能夠按正常時間表營運。但他亦提醒，航運業務是以全球為市場，疫情後若環球經濟疲軟，貨運量和運費持續下滑，船公司「不得不採取方式應對市場需求及控制成本」，他指公司已經習慣於快速應對市場變化，今年將繼續隨機應變。

（貨櫃碼頭系列‧二之二）