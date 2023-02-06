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新船交付添運力 運費跌勢料未停

標籤：經濟

【明報專訊】受全球復蘇影響，貨運運費由高位回落，且跌勢未停。香港付貨人委員會執行總幹事何立基形容，本港近幾個月香港航運運費更跌至「慘不忍睹」，與高位時比較，去歐洲運費跌八成；去亞洲、東南亞運費跌八至九成；去美國運費則保持平穩，跌至2019年疫情前水平，因本港與美國簽訂長期合約。展望今年運費，何表示今年是不少船公司新船的交付期，料今年船運力可增加一成，在需求低沉的市道下，不利整體運費表現。

何立基：運費「慘不忍睹」

回顧過去3年運費表現有如「過山車」波動。何立基直言，2020年全球疫情推動電商發展和貨運需求，加上2021年部分港口堵塞和蘇伊士運河事故等因素令貨運供不應求問題加劇，形容當時是「一櫃難求」，運費在2021年年尾和2022年初攀至歷史高峰。其後在2022年海外市場步入復蘇，個人必需品需求疲弱、潛在經濟衰退危機、內地爆疫工廠停工等因素，推至整個貨運需求市場由高位大幅回落，其後運費便開始下滑。

東方海外去年首三季業績顯示，所有航線載貨量按年跌6.2％；收入按年升43.4％。但與2021年同期比較，2021年首三季所有航線載貨量按年升9.6％，收入升幅達1.1倍，反映去年不論在貨量及運費收入增幅均見放緩。

東方海外財務副總裁樊米高（Michael Fitzgerald）表示，目前運費表現與過去3年截然相反，由於供給增加，需求下降，現時部分航線的即期運費（spot rate）已經回落至接近疫情前的水平，且看上去價格仍在回穩中。

公司發言人其後補充，今年第一季之後，當高庫存水平被消耗掉，市場的未來趨勢將會很大程度上取決於全球經濟形勢，現時仍然有很多未知因素，故難以預測今年運費走勢。

（貨櫃碼頭系列‧二之二）