南豐作坊開店展創新物料 投資逾20初創 主攻紡織農業食品科技

稱投資初創退場時間更長 約15至20年

Cintia Nunes透露，投資初創主要考慮因素包括公司創始團隊、其技術對環境的正面影響、未來商業發展策略等，以至是南豐作坊如何去幫助該初創成長，即使最終未有投資，亦會盡量提供幫助。她又指，相對其他行業的初創企業，南豐作坊投資於初創的退場時間更長，約為15至20年，笑言平台「比較有耐性」。

南豐作坊旗下設有零售體驗店Fabrica X，自去年7月起每6至9個月推出不同主題項目，展示相關的創新產品及品牌，冀到訪者可通過零售、教育、體驗式學習，了解可持續生活方式，今年1月至7月以「新生物料（Biomaterials）」為主題，設有工作坊、展示多款創新物料以及銷售可持續物料製成的產品。

Cintia Nunes解釋，雖然現時更多品牌着重可持續發展，不限於服裝行業，家具甚至是航空業亦對新生物料的需求更大，惟大多紡織科技類的初創企業由實驗室至商業化發展階段都面對不少挑戰。

為物料創新者和業內提供更多合作機會

她舉例一般而言大品牌的訂單量較大，或對材料顏色有一定要求，初創企業的產量未必足以應付訂單，顏色亦有可能受限，但只要初創企業成功獲取訂單，將吸引更多品牌考慮該新生物料，南豐作坊會從中協助雙方溝通，並為物料創新者和業內人士提供更多潛在合作機會，以推動物料的可持續創新。