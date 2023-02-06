法巴徐啟敏：港樓價仍受息口主宰

資金或再大舉沽港元買美元

雖然市場目前普遍認為本港樓市最壞的時間已過去，料樓價今年看漲，但值得注意的是，假如富蘭克林鄧普頓固定收益團隊首席投資官Sonal Desai的預測正確，美國聯儲局今年還會再加息1、2次，並且不會減息，在1個月HIBOR與美元拆息現時差距逾2厘的情况下，資金日後會否再次大舉沽港元、買美元套息，為本港帶來資金外流而致的加息壓力，仍屬未知之數。

法國巴黎銀行財富管理亞洲區股票諮詢部主管徐啟敏分析，去年本港跟隨美國加息令資金成本上升，港人買樓意欲減弱，與此同時，發展商亦普遍財政健全，它們減慢新盤推售步伐而非劈價求售，因此樓價期內即使比較弱，暫亦未有大跌；由此展望今年樓市，他認為息口走勢仍屬關鍵：「我覺得仍然要觀望，希望聯儲局的加息步伐已見頂、未來出現曙光，總之要看看加息帶來的影響。」

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