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王良享：美就業「強勁」 不改通脹回調趨勢

【明報專訊】聯儲局2月份會議决定加息0.25厘後，主席鮑威爾正在營造一個美國經濟軟着陸的情景時，卻迎來就業市場一記當頭棒喝：上周五美國公布1月份非農新增就業職位高達51.7萬個，遠多個市場平均預期的18.5萬個。縱然可用天氣回暖及已宣布的裁員人數只有20%發生於1月份，2 、3月才是裁員高峯，但這個職位增長仍然是超乎想像的高，致使聯儲局仍需堅持縱然上半年利率到頂，下半年並無減息機會。

市場的反應是美國10年期國債孳息率上升10點子；美匯指數反彈1.4%至103附近；美股下跌，利率敏感度高的納斯達克指數下跌1.6%，反映舊經濟的道指卻只下跌0.38%。原因是周四鮑威爾剛鬆了口風，認為美國可能正式進入「通脹放緩」（disinflation）趨勢，令市場忽然亢奮時，卻被一盆冷水照頭淋。

僱主不再爭相加薪搶員工

不過，這個職位增長雖然說明美國服務業人手仍然短缺，但亦反映僱主已經不再爭相提高薪酬去搶員工。1月份平均時薪增長保留在0.3%，與去年同期比較亦只是上升4.4%。繼續大幅增聘人手的餐飲與休憩行業，其薪金已經停滯，並無上升。因此，筆者相信，美國聯儲局密切跟蹤的通脹數據，核心個人消費支出指數（Core PCE）今年內仍會下跌至3.5%以下。去年12月聯儲局議息時衆委員所做的利率及通脹預期（俗稱點陣圖）中，對去年底的Core PCE預期為4.8%，但前周公布的數據只是4.4%，比預期低。今年內，聯儲局將會把通脹預期向下修訂。

美匯反彈，其實不單只受就業數據影響。一天前，歐洲央行與英倫銀行都決定加息0.5厘，但卻表示利率接近頂部。况且，歐元區在衰退邊緣時，歐元卻正上試1.13的俄烏戰爆發前水平，市場承勢作獲利回吐很正常。至於英鎊，1.25水平更是牢不可破，英國短期衰退已確認，英鎊暫難上升。

美匯指數反彈料難突破105

不過，美匯此輪反彈相信並非長期趨勢；亞洲方面，人民幣與日圓的基本因素愈來愈強，中國去年的貿易順差接近59,000億元人民幣，今年金融資產吸引力比去年佳，人民幣需求高。日本核心通脹高見4%，今年3月後，相信加薪幅度可達3%，符合央行要求，隨着4月央行行長替換，正好修正安倍經濟這過時政策，日圓回調亦屬短暫。筆者預期美匯指數反彈終結於105，仍向98水平進發。

縱使沒有超高非農數據，美股回調亦屬正常。科技股中，除了估值已經過低的Meta（美：META）及Tesla（美：TSLA）現大幅反彈以外，其實科技股業績都倒退，實在是「雞肋」。不過，美國經濟軟着陸機會提高，但財富再分配效應令舊經濟股份站穩，其中高派息股份仍有上升空間。

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[王良享 政經良謀]