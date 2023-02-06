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許健生：ABCD第四次工業革命

【明報專訊】在過去20年互聯網科技不斷發展，人類也進入了第四次工業革命時代，並以ABCD為當中的核心技術：A─Artificial Intelligence（人工智能）；B ─Blockchain（區塊鏈）；C─Cloud Computing（雲計算）；Ｄ─Data Technology（數據技術）。未來幾星期筆者會逐一同大家分享。

人工智能（AI）在Web3.0/元宇宙是其中一個重要的底層技術，主要應用在元宇宙裏與虛擬人（Avatar）及聊天機械人（Chatbot）作深度互動、人性化溝通的場景。Tesla創辦人Elon Musk有參與投資的OpenAI，去年11月底推出ChatGPT（Chat Generative Pre-Trained Transformers）試用版，一周內在全球獲逾百萬用戶登記，ChatGPT現時雖暫時並不支援中國地區使用，但用戶仍可透過VPN方式跨區連接體驗其強大威力。

ChatGPT是採用自然言語處理（Natural Language Processing，NLP），NLP能令電腦理解人類語言，並能像人類一樣進行對話式交流。用戶在使用ChatGPT，不僅可「偷雞」做學校家課、公司的商業提案或代寫文章等，甚至能應付考試。據外媒報道，美國有兩間大學利用ChatGPT應考法律及商業管理考試，結果考試合格，但成績不算優異。而OpenAI為使用戶能分辨是UGC（User Generated Content ）還是AIGC（AI Generated Content）所產出的內容，最近推出了OpenAI Text Classifier來做內容鑑證。

OpenAI推ChatGPT受捧

不過，OpenAI CEO Sam Altman呼籲不要盡信聊天機械人所有的答案，畢竟目前始終是試用階段，需要更大量數據及更長的時間，進行深度學來提升ChatGPT的理解及認知能力。ChatGPT仍有很長的路要走，但它的能力就像一個可以不停自我提升的Ask Jeeves一樣，最終有可能回答出更多層次及更人性化的深度答案。

ChatGPT會否顛覆傳統搜索引擎的領導地位？以Google為例，摩根士丹利分析師指出，雖然Google將面臨來自ChatGPT等新興服務的威脅，但 Google擁有數十億用戶，是大多數互聯網用戶的入口，其核心技術是透過不斷搜羅全球數十億個不同網站內容，並有序地indexing推送出搜尋結果。若ChatGPT要趕上Google，必須能滿足每天有40億用戶，並回答數十億多的搜索查詢。大摩表示，顛覆者必須具備比現有工具好十倍以上的解決能力及用戶體驗，才能讓用戶改變使用習慣。目前ChatGPT不存在這些要素。Microsoft最近亦向OpenAI「追投」，並打算把旗下產品包括其搜尋器Bing、Office及Azure，與ChatGPT作深度整合，亦是對Google一個挑戰。

Google也不是「躺平」應對。過去3年，Google在AI和機器學習研發上投放了過千億美元。到2025年，研發支出料每年增長13%。Google正在構建LaMDA（Language Model for Dialogue Applications）等自然語言模型，並投資一個名為BERT的機器學習程序。Google還啟動了一個項目CaP（Code as Policies），教授電腦代碼如何編寫、修復和自我更新，這可為Google及其他創科企業解決未來對程式員的供應需求問題。

Google亦在開發與ChatGPT類似的項目，旗下人工智能研究實驗室DeepMind宣布一款名為Dramatron的新應用程序，此為互動式共同創作AI工具，可和作者一起創作新故事，並加上故事標題、人物、地點描述和對話。Dramatron是利用現有預訓練的大型語言模型（Large Language Model LLM）Chinchilla產生一致性的長篇文字，它可協助共同創作劇場或電影劇本。

AI在未來一兩年將高速發展，其能力除了輔助，並會取代某些人類的工作。有研究估計未來10年將有接近一半的工種會被AI所取代。跟以往的工業革命不一樣，受影響的是低技術能力的勞工。但今次所影響的除了低技術水平的人之外，醫生、律師、會計師等也有所影響。反之將會衍生更多高收入的人工智能技師、工程師、設計師等專業新崗位。

筆者相信未來一年將有更多資金進入AI 投資板塊上，更多科創企將以AI / ChatGPT作底層技術開發多用途的應用服務。多年來致力於這項技術的公司，如Google、Microsoft、Meta在AI不斷發展的過程中具有優勢。但在Web 3.0的世界裏，將不斷有創新企業加入目前仍是一個藍海的創科板塊。

香港電腦商會主席及元宇宙產業聯盟召集人

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[許健生 前沿科技]