選證券戶口 宜比較收費睇優惠期

隨着內地放寬防疫限制，市場憧憬內地經濟將加快復蘇，近月中港股市暢旺，不少銀行及證券行乘勢推出開戶優惠吸新客。對於投資者來說，最吸引的優惠莫過於免佣，是次比較的銀行及證券行當中大部分均提供免佣優惠，當中以網上證券商的免佣優惠最為進取，如富途、華盛、老虎及長橋，均可於推廣期內向符合條件的新客戶，提供港股買賣永久免佣優惠。

傳統證券行方面，耀才向推廣期內成功開戶的新客戶，提供毋須先收取後回贈的1個月買賣港股免佣優惠，其後7個月則提供先收後回的港股買賣免佣優惠。至於銀行的新開戶免佣優惠期則相對較短，一般為3個月，如恒生、中銀香港、大新及工銀亞洲等，於推廣期內成功開戶的合資格新證券客戶，首3個月買賣港股可免佣，東亞免佣期相對較長可達半年，但要留意此首6個月的證券戶口開戶免佣優惠，只限於買入本地證券，不包括賣出。還要留意，大部分免佣優惠，其實是現金回贈優惠，一般會按該行的標準經紀佣金先收費，再於指定日子將佣金回贈予新證券客戶。

網上證券商或收平台使用費

證券投資往往不只數月，切勿只着眼於短期優惠，小數怕長計，比較時應考慮優惠的延續性，及優惠過後的標準收費。以網上券商提供的優惠為例，雖然富途、華盛、老虎及長橋也標榜新客戶買賣港股可永久免佣，此優惠的延續性毋庸置疑，但要留意網上證券商會就每單交易收取平台使用費，故選擇時要同時比較平台費。網上券商的平台使用費一般可讓客戶選擇固定式收費或階梯式收費，前者適合普通投資者，後者適合高頻交易者。以富途為例，固定式平台使用費為每筆訂單15元，而階梯式收費方面，每月累計訂單數為1至5筆，每筆訂單收費30元，每月累計訂單數為6至20筆，每筆訂單收費15元，每月累計訂單數為21至50筆，每筆訂單收費10元，如此類推，每月累計訂單數達第6001筆及以上，每筆訂單收費可低至1元。

若比較迎新優惠，是次只有老虎證券可向合資格新客戶提供港股買賣永久免佣，同時提供豁免港股交易平台費至11月29日。至於優惠期過後，是次比較的4家網上券商固定式平台費均為15元，而階梯式收費則以華盛介乎每單1至25元，較為吸引。對於高頻交易者，也可考致富的密密Trade計劃，該計劃的佣金收費為成交額的0.1%，雖然看似相較該行普通計劃收取成交額的0.0675%為高，但由於密密Trade計劃不設最低收費，有助減低細價交易的成本。

銀行理財客或享較低佣金

除比較佣金及平台費，還要比較其他雜費。市場上的網上券商及傳統券商佣金收費一般較銀行具競爭力，且大多免收存倉費，長揸股份的成本相對銀行為低。即使如此，還要考慮自身的整體理財需求，如並非頻密買賣股票，並有綜合理財的需要，尤其是近年銀行會向總資產淨值較高的客戶提供較多的銀行服務優惠，以工銀亞洲為例，該行理財金客戶佣金收費可低至0.1%，並可豁免託管費，因此若將資產集中於常用銀行，除有機會享較低的證券服務收費，其他服務如敍造按揭或貸款也有機會獲得較吸引的優惠利率。

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