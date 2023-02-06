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林嘉文：議息後美元料有下跌空間

【明報專訊】上周聯儲局如期加息0.25厘，滿足了市場對放慢加息的憧憬；相比之下，歐洲央行及英倫銀行各加息半厘，印象之中是今次加息周期中首次加幅高於聯儲局。

事實上，經過上周的「超級央行周」後，筆者對於美元及整體外幣的前景看法亦有所修正，當中包括將美元的未來3個月的前景看法略為下調，並因而上調其他主要貨幣的短線觀點。

誠然，聯儲局上周如市場所料放慢加息步伐，但更重要的是主席鮑威爾會後的言論及對記者提問的回應，似乎都顯得未如筆者預期般偏向鷹派。加上近期多項經濟指標繼續指向增長和通脹放緩，筆者認為聯儲局很有可能會在2023年底前面臨減息壓力，意味市場可能會因減息預期而進一步看淡美元，因此未來3個月筆者轉為相信美元仍有溫和下跌的空間。

歐元兌美元短線預測升至1.12

另一邊廂，筆者亦上調了對於歐洲央行未來的加息預測，加上歐洲能源安全形勢改善，以及第四季經濟意外地積極增長，亦令筆者願意將歐元兌美元的短線預測上調至1.12水平。當然，歐元區與美國實際利率差異縮窄，以及投資氣氛正面等因素都可能會繼續支持歐元需求。

至於商品貨幣方面，預計澳元、紐元和加元短線亦有望走高，因為它們有機會受惠於中國經濟比預期更快的重新開放。隨着日本央行行長黑田東彥將於今年4月結束任期，筆者相信市場對日本央行的貨幣政策轉變預期，可能會於後市進一步推低美元兌日圓。

渣打香港財富管理高級投資策略師

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[林嘉文 匯市前瞻]