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NFT潛能大 融合ESG更精彩

【明報專訊】虛擬貨幣市道回暖，同樣掀起一陣炒風的非同質化代幣（NFT），似乎因為「泡沫爆破」而逐步回歸理性。行業在熊市之下，探究出NFT技術更多的可能性。筆者留意到，經歷過「NFT+JPEG」後，「NFT+企業營銷」和「NFT+ESG（環境、社會和管治）」等成為行業最新發展空間。

相信一眾讀者對「NFT+企業營銷」這個部署並不陌生，不少港企、甚或乎國際知名品牌也陸續採用此策略，加深客戶的交流體驗，亦能有助拓展至更多客戶群。在《NFT定位須清楚 否則變盲目跟風》一期，筆者曾談及有關NFT的真實應用，有興趣的讀者可以重溫。

在「NFT+企業營銷」以外，「NFT+ESG」也是市場近來的焦點之一，透過區塊鏈不能篡改的特質，為欠缺共識信任基礎的自願碳交易市場，增添一些透明度。總部位於西雅圖的初創公司Nori，正研究將農業碳信用資產上鏈，避免每筆碳信用額重複交易；去年3月，中國碳中和（1372）亦首次發行碳資產NFT，支持買家從而抵消相關排放。

借助區塊鏈獨立驗證特性 追蹤儲存數據

與此同時，數碼港初創公司NFT Investment & Venture（NFTIV）日前舉行一場座談會，相信借助區塊鏈去中心化和獨立驗證特性，企業能夠在透明且安全的一致性資料格式下，追蹤及儲存數據，認為區塊鏈技術與ESG的相結合屬未來大趨勢。由此可見，NFT在頭像以外，可以更精彩。

明報記者 蔡穎霖

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