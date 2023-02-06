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何啟聰：股價逆市回穩 騰訊購16261

標籤：何啟聰

【明報專訊】港股跌勢未止，恒指上周五低位曾急跌近500點，一度失守21,500點水平，收市仍跌近300點，21,500點失而復得。北水回歸後的5個交易日，港股跌了4日。美減慢加息步伐的預期雖落實，但港股走勢近日略見轉弱，短線支持或下移至參考兩萬一，兩萬二關口或已重建阻力。

騰訊（0700）上周五先跌後回穩，低位曾跌近2%至375元邊緣，及後走勢逐步改善，收市微升，380元亦失而復得。400元關口阻力明顯，支持或參考370元水平。

騰訊受制400元關口，但走勢已較ATMX其他成員理想。資金繼續吸納好倉，主要考慮行使價在450元以下的認購證，觀望止跌後有延續升勢的機會。看好或可考慮騰訊認購證（16261），行使價438.138元，2023年6月到期，實際槓桿約7.5倍。看淡或可留意騰訊認沽證（22107），行使價403.655元，2024年3月到期，實際槓桿約2.2倍。

（免責聲明：筆者為瑞士信貸(香港)有限公司的代表及證監會持牌人，並無持有相關上市公司的任何財務權益。本文內容不構成要約、建議或促使任何人士提呈買賣或認購任何證券。結構性產品價格可升可跌，投資者或會蒙受全盤損失。結構性產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止， R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不反映將來表現。投資者應瞭解風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。瑞信之聯屬公司為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者。）

瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管

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[何啟聰]