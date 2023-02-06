moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

摩根大通亞洲：資金淨流入好倉 百度購25015

【明報專訊】港股上周由高位調整，周五跌至21,600點水平，並自去年11月以來首次收市處於20天線之下。重磅股騰訊（0700）及阿里（9988）高位調整後缺乏方向，資金轉炒概念科技股。百度（9888）上周曾獲追捧，周三起連續兩日急升，一度突破150元水平，創去年3月以來最高，周五於高位回吐部分升幅。市場憧憬百度可能推出與ChatGPT近似的人工智能聊天機械人，有望推升公司估值。

百度自前年3月港股上市以來表現只屬一般，當時招股價252元，上市首日最高見過256元後很快便回落並失守招股價，過去一段時間百度輪證資金流頗為淡靜。上周起獲好友留意，截至周四的過去5日好倉累計淨流入約830萬元。如投資者短線部署可留意百度購（25015），行使價178.1元，實際槓桿約5倍，2023年6月30日到期，或百度牛（51646），收回價123.8元，實際槓桿約6倍。

（本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本資料由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失所有投資。界內證自2019年7月起新推出市場，並無在聯交所上市的類似產品可供比較。過往表現並不代表將來的表現，投資者應為自己作風險評估，並在需要時諮詢專業意見，及細閱上市檔內全部詳情。請於jpmhkwarrants.com/disclaimer 詳閱完整的免責聲明。）

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部]