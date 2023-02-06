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陳永傑：全球經濟放緩 美加息溫和

標籤：陳永傑

【明報專訊】國際貨幣基金組織（IMF）最新的世界經濟展望報告提到，預料去年全球經濟增長3.4%，今年增長放慢至2.9%。筆者見美國通脹加快放緩，預計今年加息接近尾聲，未來加幅輕微，樓市及股市等投資市場或回穩。

IMF指出，明年增長預測下調0.1個百分點，降至3.1%，今明兩年增速將低於2000至2019年的3.8%的年均水平。

IMF發表報告稱，全球整體通脹似乎去年第3季經已見頂，預料大約84%國家今年整體通脹將低於去年。

報告預期，今年全球通脹率將由去年8.8%降至6.6%，明年進一步降至4.3%，但仍高於2019年疫情前的約3.5%。

報告又透露，全球核心通脹預料將由去年第4季的6.9%，下降至今年第4季4.5%，明年86%經濟體年均核心通脹率仍高於疫情前水平。

IMF表示，通脹趨跌反映全球需求疲弱，導致國際燃料及非燃料大宗商品價格下跌，同時反映貨幣政策收緊對核心通脹的降溫效應，但認為降低通脹需要一定時間。IMF預料今年石油價格將下跌約16%，非燃料大宗商品價格將跌6.3%。

IMF表示，各國央行為應對通脹而加息，以及俄烏衝突持續，拖累今年經濟活動。全球前景面臨的風險仍偏向下滑，經濟增速可能比目前預測更低，通脹率亦可能較高。但自去年10月以來，不利風險經已有所緩解。

世界經濟增長減慢，利淡樓市及股市等投資市場，但通脹亦放緩，各地中央銀行就不必重手加息對抗通脹。加息壓力減輕，投資市場不必再像去年中以來那麼風起雲湧，對於長線投資者而言反而有利，避免過度加息造成市場震盪。

中原地產亞太區住宅部總裁

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[陳永傑]