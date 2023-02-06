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廖偉強：樓市今年料「噴射式」上升

標籤：廖偉強

【明報專訊】2023年轉眼過了一個月，綜觀目前的經濟或樓市，都比往年有明顯改善。受內地與本港通關的帶動，香港市道開始復蘇，首先受惠的當然是零售、飲食及旅遊的行業，一切景象都是充滿生機，樓市亦充滿朝氣。

筆者早前提及，當樓市有回暖迹象，最快進入樓市的「先頭部隊」是傳統資金及新香港人的資金，並由豪宅市場起動，再延伸至整個樓市。很多豪宅買家的實力都沒受疫情嚴重打擊，過去一個月，已很多大額成交。

過去一年多，整體樓價跌幅接近兩成，但在寧買當頭起的心態下，樓價急跌，卻很少人撈底，反而在乾等樓價進一步下挫。這些人的信心已跟隨樓價一同滑落，那管是「超筍價」仍會視而不見；就算市場氣氛轉好，也只會認為是曇花一現。

有些人更認為，內地人在通關後會湧來香港賣樓，套現回內地，令樓市更添壓力。其實，內地人如須變賣套現，隨時可遙距授權律師及地產代理去操作；而且，如果是套現應急，應在一年多前已經變賣，何苦要等到樓價已跌兩成的今天才沽貨？

事實上，樓市在什麼時候也總有一班「長期淡友」，永遠期望及等待樓價下跌，無論樓價下跌多少，他們都認為不足夠；而當樓價反彈回升，這些「長期淡友」自然心有不甘，唯有將任何利好因素也扭轉成利淡因素，去為自己找一個辯解。這樣的結果，就是他們永遠只能在市場外徘徊。

內地與本港恢復通關，絕對是樓市一支強心針，因更加便利內地人來港探索樓市的走勢及找尋入市機會，加上香港今年推出高端人才輸入計劃，這些新來港的人，勢成樓市生力軍。筆者相信，今年有眾多利好消息，樓市有望「噴射式」上升。

利嘉閣地產總裁

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[廖偉強]