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馬泰陽：全面通關加速樓市升勢

標籤：馬泰陽

【明報專訊】2023年喜事連連，美國聯儲局加息步伐符合預期，本港銀行亦未見加息，本港業主供樓開支維持不變，對樓市有利。再者，隨着社會復常、本港對內地及國際大門亦再次開啟，事隔三年，本港將在國際舞台上重現光芒，預料將有效地帶動本港的經濟及樓市上揚向好。

2月6日起，內地與本港已取消入境防疫措施，包括取消入境的核酸檢查、所有口岸不設限額，毋須預約及開放所有口岸，意味着兩地已全面通關。事實上，自年初本港與內地有序地通關後，本港經濟逐步走向復常，料樓市亦同步受惠，年初已有不少資金流入港樓市場偷步入市，市場上同時錄得不少大額成交，為樓市打了一支強心針。除了本港與內地恢復正常通關外，對旅客入境的防疫措施亦有鬆綁，包括取消來港人士疫苗接種的要求。放寬各項的入境防疫措施，反映本港將再次打開通往國際的大門，相信能有效地吸引內地及外地資金，加快本港經濟復蘇，帶動住宅物業交投價量齊升。另外，美國聯儲局2023年首次加息會議，決定加息0.25厘，但本港大型銀行未有再跟隨加息，即本港業主供樓的負擔暫時未有增加，相信可為樓市帶來支持。

市場上利好消息不斷，不少發展商新盤亦蓄勢待發，預計今年一手交投將按年升逾六成至約1.5萬宗；而二手方面，二手住宅註冊量將按年升逾兩成至約4.5萬宗；而樓價方面，若2月公布的財政預算案有利好消息，料樓市年中或呈現更大突破。不過值得留意的是，隨着樓市氣氛回暖，「筍盤」已被市場消化，預料二手業主議價空間將會收窄，按目前情况，料全年樓價升幅最樂觀可達15%，重現價量齊升的旺市格局。

香港置業行政總裁

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[馬泰陽]