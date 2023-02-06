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儲蓄保「逼儲錢」 留意內部回報率

【明報專訊】雖然美國持續加息，但港元活期存款率都未夠1厘，在高通脹時期，退休部署更應積極，高息產品實屬吸引，如房地產信託基金（REITs）、高息股或短期儲蓄保障產品也可以留意。虛擬保險公司Blue行政總裁兼執董孔德秋表示，退休儲備一定要及早計劃。故對於「月光族」來說，投保儲蓄保險都是一個不錯的儲錢方法。亦有理財顧問表示傳統儲蓄保險規定投保人須定時或一筆過供款，在提款方面比起定期存款亦有較多限制，可以說是「逼你儲錢」。

明報記者 龍彩霞

因新冠疫情持續，環球市况波動，股市大上大落，促使一些供款期較短、回報穩定的理財產品如短期儲蓄保險受到市場追捧。儲蓄保險是一種保守型的理財工具，除在保單期內有身故賠償保障，在保單期滿後，投保人可取回本金及紅利，是常見的保險產品之一。當人處於順境，通常不會想到要未雨綢繆。但由於過去市况波動及經濟不明朗，故理財顧問也認為準退休人士需有足夠財政儲備，例如擁有相等於3至6個月生活費的儲蓄是重要的。

WeSave定息保S3享保證回報

孔德秋表示，由於疫情關係，市民對網上理財或購買產品認同感提升。由於在疫情中，大家擔心經濟環境，故對「有息產品」渴求。公司也迎合市况趨勢，推出WeSave定息儲蓄保S3，投保人可以在5年保障期內均享保證回報，5年期滿時保證平均派息率更高達年息2.7厘。保費金額由4000美元至100萬美元。同時受保人可以隨時提取本金及保證回報，而不會被收取任何費用。

孔德秋表示：「我們透過調查結果得知，香港人一直期望為自己增加財富收入，但普遍缺乏投資知識，或因投資失利而未能選擇合適的儲蓄計劃。我們希望藉着具靈活性的產品，進一步鼓勵大眾為自己及早作出儲蓄規劃，不但幫助他們達至人生不同階段的儲蓄目標，也可應付任何的突發開支，讓他們安心享受輕鬆生活」。投保人考慮投保短期儲蓄保險計劃時，主要考慮幾方面，包括儲蓄回報，以及打算繳付的年期。此外，亦須留意產品的內部回報率（包括保證回報及非保證回報），以及何時能夠提取金額來配合自身需要，例如退休和子女教育，以及能否傳承下一代等等。

部分產品標榜退保無罰息

孔德秋估計，智能科技對於保險業的發展日趨重要，現時不少保險公司已將其商業模式、產品設計，甚至投保過程加入ABCD技術，所指的是人工智能（AI）、區塊鏈（Blockchain）、雲端（Cloud）和大數據（Big Data），使業務運作更高效、更便捷及更安全，亦同時提升客戶體驗。他指，Blue主要客戶為25至45歲、慣於利用數碼工具的人，但亦有準退休人士都開始習慣數碼科技。所以公司設計以簡單便捷、靈活自主及物有所值為理念，令長者也可以透過網上投保。

孔德秋表示，傳統保險市場以中介為主導、不同公司間產品差異不大，連同保險予人繁複、昂貴印象等，都是行業痛點。他說，Blue所有產品都「一定是在處理市場的一些痛點」，冀將不設中介人所省下的成本用作建立更佳產品特點，例如其5年期定息儲蓄險標榜退保無罰息、危疾保投保人有「買大送細」子女保障等。未來也計劃推出以家庭為單位保障計劃，令年輕夫婦更早意識保障重要性。

由於新冠肺炎出現後，市民對健康也更關注，現代人由於長期睇手機，故出現眼疾機會率提升，因而推出針對眼疾及藥劑保障之微保險。藥劑保投保人購買維他命與口罩等物品後，上載單據及資料後1小時內便可經銀行戶口獲賠償。藥劑保已成公司最受歡迎產品之一。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[退休綢繆]