因應人生週期和市況變化 恒安標準人壽亞洲投連險資訊平台 助客戶尋找投連險內最合適投資選擇

恒安標準人壽亞洲與全球領先的獨立投資研究機構晨星（亞洲）有限公司合作，提供超過260隻由20多間知名基金公司管理的投資選擇相關資訊，當中包括投資選擇報價、圖表分析和累積或年度表現數據圖等各項綜合資料。網上投資選擇中心的設計以方便客戶使用為原則，一個介面提供所有選項，包括篩選風險、相連基金的管理公司、資產類別等等，讓客戶可以簡單地依據所需作出選擇。

劉東煜強調，平台上提供的資訊都是定期更新，而且貼近市場現況，客戶從中可了解大市最新走勢，隨時查詢投連險內的投資選擇的最新價格及派息紀錄（如適用）。「金融市場變化又大又急，能夠把握最新資訊對於作出適合投資決定十分重要。」

由兩年前推出至今，網上投資選擇中心的瀏覽率穩步上揚，穩佔公司網站瀏覽人次的兩成。

現金派息、ESG基金成熱門投資選擇

目前平台上可供揀選的投連險內的投資選擇都是以「直接基金」方式投資，投資選擇資料的透明度亦比「影子基金」相對較高。被問到那類投資選擇更受客戶歡迎，劉東煜表示，金融市場瞬息萬變，投資潮流亦然。有穩定派息的現金派息投資選擇及ESG、環保相關的「可持續發展類型」主題成為了近年投資界別大熱。

去年年底，恒安標準人壽亞洲為平台引入十多隻新的投資選擇，當中亦加入了現金派息投資選擇，相信不久將來會增加更多同類型的投資選擇供客戶揀選，同時也會增加更多其他主題的投資選擇。

雖然投資相連保險具有投資功能，但本質上是人壽保險，所以該產品以人壽保障為主，保障金額會隨掛鈎的投資選擇組合價格浮動。這正是其他保險種類沒有的投資性質，讓投資相連保單客戶可根據其投資及風險偏好，自主揀選投資選擇的配置組合。

劉東煜指出，投資相連保單有身故保障功能，也齊備了保險合同所有法律特點，例如指定受益人、更換保單持有人等等，這是一般投資產品或有欠缺的特點。相對於單純基金投資或其他類別的投資產品，投資相連保險的另一特點是轉換投資選擇組合通常不會產生額外費用，客戶可隨時因應自身或市場變化去適時調整組合。

投連險與長期理財計劃相匹配

劉東煜強調，投資相連保險的保障年期長達10年或以上，屬於長線投資。在恒安標準人壽亞洲的立場上，長期持有保單是重要原則，因為只有長期持有，投資相連保險的價值才能發揮出來，也只有時間夠長才能夠抗衡經濟及金融市場的周期變化。

基於投資相連保險適合長期持有的特性，所以它與長期的理財計劃匹配，例如退休策劃、子女升學或是資產傳承。她解釋，無論是退休、子女升學還是資產傳承，這些人生計劃都屬一個漫長過程，期間會經歷多個經濟及資本市場的周期。投資相連保險的客戶可透過適時的組合調整去管理經濟及資本市場變化的風險。

不同的投資及保障產品適合不同人士，劉東煜認為，投資相連保險投保人要對投資和風險有一定的認識，了解投資選擇資訊，而投資選擇中心這個平台正是為此而設，讓客戶及保險中介人能隨時獲取相關資訊，慢慢累積判斷能力。相對於投資知識，劉東煜認為投保人對自身需要的認識更重要。

與所有保險產品一樣，不論是否涉及投資成份，客戶投保前需要先了解個人能力及需要，例如風險承擔能力、人生階段及負擔能力等因素，才考慮保險產品是否滿足本身需要。「很多客人以為對自己的投資及風險需要有充分了解，但事實卻不然。」她建議投資相連保單的客戶定時尋求專業理財顧問的意見，在專業理財顧問的輔助下梳理出其實際需要，再按其投資及風險偏好建立合適的投資選擇組合。

內地客對本港保險產品需求殷切

對於投資相連保險市場的前景，劉東煜抱樂觀態度。投資相連保單是一種特殊的保險產品，在人壽保障之外，還給與客戶靈活的投資選擇，有其獨特的市場空間。香港作為金融中心，擁有的投資選擇遠多於區內其他地區。隨着疫情好轉，預計能吸引其他地區的客戶。恒安標準人壽亞洲亦已準備好迎接內地客戶來港購買保險產品，劉東煜看好內地客戶市場，認為內地客戶對香港保險的需求殷切。

本港市場方面，對比起2021年第三季保監局提供的市場資訊，2022年第三季市場整體投資相連保險整付保費新造業務下跌超過45%。然而，恒安標準人壽亞洲的新造業務上升接近三倍，保單數目亦翻倍。加上預期美國加息步伐會放緩，公司看好明年本地投資相連保險市場，預計公司的新造業務可增長一倍。

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