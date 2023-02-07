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加息憂慮重臨 港股挫438點守21000 科網股領跌 北水連續5日走資後終撈貨

標籤：經濟

【明報專訊】港股繼續下沉，在科技及金融股領跌下，最多跌逾574點，午後跌幅雖然有所收窄，但全日收市仍然跌438點。恒生指數連跌三日，累計共跌850點，暫時守穩21,000點以上，收報2,1222點。全日港股成交額達1360億元，較上周五稍增60.6億元。由於美國上周五公布的新增職位數據強勁，加息預期再升溫，美匯轉強，人民幣偏軟，港匯偏弱，逼近弱方兌換保證，令大市繼續向下。

明報記者 陳偉燊

不過，在跌市中反見北水撈貨，錄得淨買入19.9億元，是連續五個交易日淨賣出後，首度錄得淨買入。

加息預期升溫，重磅銀行股匯控（0005）反而受惠，昨日成為逆市奇葩，全日升1.25%，成為表現最佳藍籌。科網股則全線向下，重磅股騰訊（0700）跌2.13%；阿里巴巴（9988）則跌2.7%；美團（3690）則急跌5.04%。

科指成分股僅商湯造好

恒生科技指數眾成分股中，僅商湯（0020）股價造好，全日升6.38%，重見3元大關，其餘皆下跌。科技指數全日跌幅多達3.65%，跌169點。

另由於有消息指iPhone 14系列在內地減價，消息亦觸發蘋果概念股舜宇（2382）跌6.86%；瑞聲科技（2018）亦跌4%（相關新聞刊A15）。內地團客恢復訪澳門，卻未見刺激濠賭股，反而全線向下，美高梅中國（2282）跌4.98%，為眾同業中跌幅最大。

至於北水方面，原先淨沽出騰訊，變成淨買入1074.28萬元。昨日成為科指唯一獨升的成份股商湯，則獲滬、深兩地港股通淨買入，涉資近2.86億元。美團則錄最多淨賣出，涉值高達12.92億元。

證券界：20850點成關鍵支持

永裕證券董事總經理謝明光表示，中、美就氣球闖入美國國境一事，只會影響市場氣氛，實際是大市目前處於鞏固時期，隨着踏入2023年大市抽高，在17000點至18000點左右入貨的內地資金先行獲利。他預料港股在21000點爭持激烈，20850點裂口低位為關鍵支持位。

謝又稱以股份而論，ATMX，即阿里巴巴、騰訊、美團及小米（1810），其股價在近3、4個月已上升很多，若然有調整，市場不會感到出奇。