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渣打上調港今年GDP增長預測至3.2%

標籤：經濟

【明報專訊】渣打發表報告，將香港今年經濟增長預期，由2.4%上調至3.2%，明年增長預期亦由2.5%上修至3.6%，反映近期香港和內地新冠疫症防控政策快速轉向，內地取消出行限制，及首波疫情快速過峰，加強內地經濟更強勁復蘇的期望。不過該行預期香港經濟增長會較集中在下半年，首季經濟受內地訪客來港較預期低、旅遊零售業補充人手需時等因素，料按年增長僅0.6%，較早前預期的1.1%下調。

渣打將香港第三和第四季GDP增長預期上調至高達5.2%和5.8%。該行認為內地零售需求會在下半年更強勁，發達經濟體在上半年衰退後會恢復增長，去年第四季基數較低亦推高今年第四季增長表現，因此較看好香港下半年經濟。拆息方面，渣打指去年底年結需求完結，加上聯儲局加息預期減弱，認為港元拆息已見頂，料至今年中1個月和3個月拆息預期，降至2.2厘和3.8厘，年底則料回落至1.9厘和3厘。其預期至下半年美國減息前，港匯仍處7.8以上水平。

指樓價上升言之過早

此外，渣打續預期本港樓價表現弱於大市，內地投資客回歸有助緩解樓市預期需求下降和利率上升的消息，不過認為目前樓價持續上升仍言之過早，樓價和成交回穩減低政府減辣的迫切性，地產商今年可能在樓市活動回升時開始減少庫存，從而限制樓價升幅。