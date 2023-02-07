渣打上調港今年GDP增長預測至3.2%

渣打將香港第三和第四季GDP增長預期上調至高達5.2%和5.8%。該行認為內地零售需求會在下半年更強勁，發達經濟體在上半年衰退後會恢復增長，去年第四季基數較低亦推高今年第四季增長表現，因此較看好香港下半年經濟。拆息方面，渣打指去年底年結需求完結，加上聯儲局加息預期減弱，認為港元拆息已見頂，料至今年中1個月和3個月拆息預期，降至2.2厘和3.8厘，年底則料回落至1.9厘和3厘。其預期至下半年美國減息前，港匯仍處7.8以上水平。

指樓價上升言之過早

此外，渣打續預期本港樓價表現弱於大市，內地投資客回歸有助緩解樓市預期需求下降和利率上升的消息，不過認為目前樓價持續上升仍言之過早，樓價和成交回穩減低政府減辣的迫切性，地產商今年可能在樓市活動回升時開始減少庫存，從而限制樓價升幅。