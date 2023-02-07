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中海外綠城1月銷售跌10% 融創大減74%

標籤：經濟

【明報專訊】內房銷售普遍未見復蘇，藍籌內房中海外（0688）公布，今年1月份的合約銷售額為131.88億元（人民幣，下同），仍按年跌10.8%。

集團錄得已認購物業銷售約126.64億元，預期將於往後數月內轉化為合約物業銷售，而1月並無新增土儲。

雅居樂1月銷售額跌12.7%

綠城中國（3900）1月份合約銷售額105億元，按年跌10%；保利置業（0119）則逆市銷售走強，2023年1月份的合約銷售額為49億元，較2022年1月份的24億元，按年增105%。

不過，民企情况仍不容樂觀，當中融創（1918）1月合約銷售額72.3億元，按年減74.2%；雅居樂（3383）1月份的合約銷售額為64.4億元，按年跌12.74%；新城發展（1030）1月合約銷售額為57.76億元，按年跌26.5%。

融信中國（3301）1月合約銷售額為9.95億元，按年跌幅仍達84.7%。

保利發展擬退出碧桂園12項目

此外，據內媒報道，北京產權交易所官網顯示，保利發展（滬：600048）擬打包掛牌轉讓與碧桂園（2007）有合作的12個項目公司股權，轉讓總價約22.97億元。碧桂園回覆指，保利和碧桂園雙方都是行業內具有代表性的企業，一直積極貫徹國家對於行業的調控要求。今次合作項目的退出，只是項目層面的具體經營事項，目的確保項目公司經營平穩向好發展，是雙方股東共同協商的結果。