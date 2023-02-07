moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

實德料澳門全年賭收 可重回疫前六成

標籤：經濟

【明報專訊】隨着澳門落實免檢疫通關，訪澳旅客回升，實德環球（0487）副主席馬浩文表示，預期澳門全年賭收（GGR）可回復至2019年六成水平，當中主要來自中場收入的貢獻。惟以往中場及VIP佔比2019年各佔一半，但在新的監管條例下，VIP數目有所限制，料VIP僅可回復至2019年的一至兩成水平，雖然中場有望完全回復，澳門整體賭收仍難以回升至2019年水平。

澳門上月賭收達116億澳門元，馬浩文預計本月回落至80億至90億澳門元，「五一黃金周」將可見今年新高，而就中場業務而言，第二季或可回復至2019年高位水平。馬浩文指出，集團旗下1月酒店入住率約為九成多，接近爆滿，展望2月較1月回落約10%。在酒店房價方面，他稱不少酒店會用相對吸引價錢來吸引旅客，當市場恢復及保持興旺時，才有條件逐漸加價。而隨着人流提升，集團旗下賭枱最低投注額以300澳門元為主，以100澳門元起的則有所減少。

千萬比特幣存FTX擬撇帳

集團早前計劃興建十六浦的第三期，將會繼續進行，並就新賭牌規定下調節，惟對投資金額影響不大。另外，馬浩文透露，集團於2021年斥資過千萬買入比特幣（Bitcoin）約23.4單位，惟存於已倒閉的加密貨幣交易所FTX，公司正考慮將該筆投資撇帳。