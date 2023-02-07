伙沙特證交所簽備忘 港交所料鋪路吸阿美

明報記者 馬意文

拓金融科技互掛上市

李家超周日抵達沙特首都利雅得時已表示，此行會到訪全球最大石油企業沙特阿美，鼓勵對方來港上市。以昨日收市計，沙特阿美市值約1.87萬億美元，是目前全球第三大市值的上市企業，僅次於美股科技龍頭蘋果（美：AAPL）及微軟（美：MSFT）。在沙特股市更是一股獨大，獨佔沙特證交所500多家上市公司總市值約七成，較市值第二大的Al Rajhi Bank約838億美元高出逾21倍。港交所與沙特證交所尋求兩地市場股份互掛，最主要目標明顯是沙特阿美。

去年10月，港交所代表陪同財政司長陳茂波出訪中東時，已表明有意爭取沙特阿美港來上市。投資界分析，沙特與美國近期就OPEC+減產問題關係轉淡，香港期望與中東的合作伙伴更上層樓，在金融市場尋求突破。

為加強港股市場的吸引力，中港監管機構亦大力配合，包括同意將外國公司納入港股通南向交易名單，滬深交易所早前已就此諮詢，相信有望於短期內落實。

沙特證交所： 冀成連接東西方投資樞紐

歐冠昇指出，港交所為國際投資者和企業提供大量機遇，可透過獨特的互聯互通計劃連接中國內地市場。是次與沙特證交所集團簽訂合作備忘錄，繼續推動交易所連接世界、共建可持續未來的戰略；沙特證交所的Khalid Al Hussan則表示，期望將沙特的資本市場發展成連接東西方的投資樞紐。來自亞洲的發行人及投資者對中東市場的興趣漸增，這次簽訂的備忘錄，有助未來拓展沙特與香港市場互掛上市及其他合作的安排。

港交所為「推廣香港新優勢專責小組」的伙伴機構之一，對外推廣香港資訊與機遇，並以高級代表團身分，參與特首李家超率團訪問沙特及阿聯酋行程。