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PC需求轉弱 戴爾擬裁6650人

【明報專訊】美國科技企業的裁員潮持續。面對個人電腦（PC）需求轉弱，戴爾（美：DELL）向美國證交會（SEC）提交的申報文件顯示，將裁員6650人，相當於全球員工總數5%。戴爾股價早段挫逾3%。戴爾聯席營運總監克拉克（Jeff Clarke）在內部備忘表示，市場環境受經濟不確定性所侵蝕，裁員是為應對潛在的低迷狀况作準備。

美債息升 納指早段受壓

由於美國整體就業數據仍然強勁，貨幣市場參與者押注美聯儲的利率可能在5月上調至5厘以上的峰值。對利率敏感的美國兩年期國債孳息率漲至4.4厘。美國10年期國債孳息率升穿3.6厘，是逾1個月高位。美股3大指數早段下滑，納指跌約1%。

戴爾表示，此前的削減成本措施，包括暫停招聘和限制旅行已經不夠。公司發言人表示，部門重組，以及裁員被視為提高效率的機會。新冠疫情期間，市場曾出現PC購買熱，如今戴爾及其他硬件製造商均需求急跌。市場調查機構IDC的初步數據顯示，2022年第四季PC出貨量大減，當中以戴爾的跌幅最大，與2021年同期相比下降37%。戴爾約55%收入來自PC。電腦製造商惠普（美：HPQ）已在去年11月宣布裁員6000 人。

去年10月底收購Twitter後裁減約五成人手的馬斯克（Elon Musk）表示，過去3個月非常艱難，除了要挽救Twitter，又要打理Tesla（美：TSLA）和SpaceX的業務，不過曾瀕臨破產的Twitter已獲拯救，目前該公司已趨向收支平衡，且每日活躍人數仍然強勁。《華爾街日報》稱，馬斯克去年11月向投資者稱，自收購Twitter後，其每周工時由80小時增至120小時。連周六日，每天平均工作17小時。

（綜合報道）

[國際金融]