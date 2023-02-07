日媒指雨宮或掌央行 政府指消息不實

【明報專訊】《日經新聞》引述知情人士稱，日本政府就日本央行行長黑田東彥的繼任人選，與現任副行長雨宮正佳（圖）接觸，意味他可能成為下任行長。由於雨宮參與了黑田任內大部分貨幣政策，包括量化寬鬆及孳息率曲線控制（YCC），在潛在繼任人選中，立場最為鴿派，倘由他接任，日本央行短期內仍可能延續現有的超級寬鬆政策。消息傳出後，日圓兌美元應聲下滑至132.5。
在財務大臣鈴木俊一等官員澄清消息不實後，日圓跌幅曾收窄至131水平，至昨晚再次回落至132.6，創1月12日以來低位。每百日圓兌港元跌穿6算。
《日經新聞》援引執政聯盟官員的消息稱，政府正處於確定央行行長提名的最後階段。
日本首相岸田文雄昨表示，將繼續考慮央行行長的最佳人選，暗示尚未作出最終決定。
不過日圓偏軟反映部分投資者仍認為雨宮可能繼任。與此同時，日本10年期國債孳息率昨仍逼近0.5厘上限，反映無論誰人繼任，部分交易員也不願放棄對日本央行調整寬鬆政策的押注。
黑田東彥將於4月8日任期完結。日本政府正與執政黨等推進協調工作，計劃在2月內向日本國會提交央行行長及兩名副行長在內的繼任人選方案。日本央行行長的提名獲參、眾兩院通過後，由日本政府任命，任期為5年。