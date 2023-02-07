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劉宇亮：恒指獲利回調 20200有支持

【明報專訊】美國2023年1月非農業部門新增就業51.7萬人，超出普遍預期，而失業率為3.4%，更是創美國自1969年以來失業率新低。市場認為聯儲會可能在更長時間內持續加息，上周港股跌逾千點。

美國上周六用導彈擊落飛越美國領空的懷疑「中國間諜氣球」。國防部最快下周三就事件向參議院報告，包括中國的情報收集能力、發展和先進武器系統等。加上美國政府1月27日與日本荷蘭就共同限制向中國出口微芯片技術達成了共識協議，中美關係亦成市場調整藉口。

宜21000點下分段吸納

南向資金由農曆年後1月30日起連續5日淨賣出，共175億港元。相反，北上資金上周累計淨流入342億元。長線來看，自去年11月上旬開始，北上資金已連續12周淨流入A股。港股市場已經累計了較大漲幅，市場獲利了結的需求也較為強烈。從估值的角度來看，對於外資的吸引力較為有限，從港股通資金流看，A股成為資金首選。

恒指回調目標方面，一月初有兩個上升裂口，分別為20,200點和20,800點水平，有機會補回。而50天線和250天線將會在20,200點左右型成黃金交叉，故相信恒指在此水平會有良好支持，宜在21,000點下可作分段吸納。

Arte Capital Management

助理基金經理

[劉宇亮 股宇有云]