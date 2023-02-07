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梁天卓：潔淨空氣提升學童成績

【明報專訊】根據政府環境保護署的網站，香港現正面對兩類空氣污染問題：路邊空氣污染和區域煙霧問題。前者主要來自商業車輛的廢氣；而後者則是由香港和珠江三角洲地區的車輛、船舶、工業及發電廠排放的污染物引起。而由於受有關空氣污染問題影響，「香港仍未能完全達至現行的空氣質素指標」。

空氣污染對大家的健康有影響自然是不在話下，不過空氣污染原來對學童學習也有影響，各位家長又是否知道？

行內有關污染與學業成績的研究並不少，有的發現在PM 2.5濃度較高的日子，學生考試的成績會有所下降；有的發現當學生在學年度累積吸入愈多路邊或工廠廢氣，他們的成績亦會較低。

吸入廢氣愈多 學童考試成績較低

另外，課室內的空氣質素亦十分重要。早前有經濟學者採集了荷蘭5500名學生在超過200間課室的空氣質量和他們不同學科成績的數據，並利用這些課室在不同時間因為空調出現問題的「自然實驗」進行分析，發現當課室內的二氧化碳上升，課室裏的學生成績就會有所下降：

Using a fixed-effects strategy, relying on within-pupil changes in air quality conditions and test results, we document that exposure to poor indoor air quality during the school term preceding a test is associated with significantly lower test results: a one standard deviation increase in the school-term average daily peak of CO2 leads to a 0.11 standard deviation decrease in subsequent test scores.

到底空氣質素如何影響學生的成績？是因為課室內二氧化碳太多令學生感到侷促，繼而不能集中精神學習？還是老師因為環境污染而令教學質素下降？這似乎仍然未有答案。

不過，家長在家打開窗戶或買一部空氣清新機令子女學習效率提升，似乎是一個十分合乎成本效應的選擇。

中大亞太研究所經濟研究中心成員

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[梁天卓 經濟學爸]