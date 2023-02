梁天卓：潔淨空氣提升學童成績

空氣污染對大家的健康有影響自然是不在話下,不過空氣污染原來對學童學習也有影響,各位家長又是否知道?

行內有關污染與學業成績的研究並不少,有的發現在PM 2.5濃度較高的日子,學生考試的成績會有所下降;有的發現當學生在學年度累積吸入愈多路邊或工廠廢氣,他們的成績亦會較低。

吸入廢氣愈多 學童考試成績較低

另外,課室內的空氣質素亦十分重要。早前有經濟學者採集了荷蘭5500名學生在超過200間課室的空氣質量和他們不同學科成績的數據,並利用這些課室在不同時間因為空調出現問題的「自然實驗」進行分析,發現當課室內的二氧化碳上升,課室裏的學生成績就會有所下降:

Using a fixed-effects strategy, relying on within-pupil changes in air quality conditions and test results, we document that exposure to poor indoor air quality during the school term preceding a test is associated with significantly lower test results: a one standard deviation increase in the school-term average daily peak of CO2 leads to a 0.11 standard deviation decrease in subsequent test scores.

到底空氣質素如何影響學生的成績?是因為課室內二氧化碳太多令學生感到侷促,繼而不能集中精神學習?還是老師因為環境污染而令教學質素下降?這似乎仍然未有答案。

不過,家長在家打開窗戶或買一部空氣清新機令子女學習效率提升,似乎是一個十分合乎成本效應的選擇。

中大亞太研究所經濟研究中心成員

[梁天卓 經濟學爸]