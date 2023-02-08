百度加入AI機械人大戰 炒高15% 將推中國版ChatGPT產品 撼微軟Google

明報記者 陳麗歡

早於上月底市場已傳出百度將推出新款人工智能聊天機械人，公司昨日在微信公眾號官宣確認有關消息。事實上，各大科網企業近期積極投資於AI智能聊天機械人。背後有微軟、Tesla（美：TSLA）創辦人馬斯克參與的OpenAI，去年11月率先推出名為ChatGPT的AI聊天機械人，平地一聲雷成為全球互聯網市場熱話。微軟更於1月中旬再向OpenAI投資約百億美元，而雙方的投資早已橫跨多年。

ChatGPT推出兩個月

月活躍用戶達1億

ChatGPT推出兩個月至今，全球日均用戶（DAU）倍增至1300萬戶獨立使用者，月活躍用戶（MAU）達到1億戶，短時間迅速增長，OpenAI網站瀏覽量更由去年11月的1830萬，急增至今年1月的6.72億，激增357倍。惟該程式目前不適用於香港和中國內地。

ChatGPT迅速崛起，另一科網巨企Google亦不敢怠慢，積極「迎擊」。周一（6日）宣布計劃推出同類機械人「Bard」，以公司的大型語言模型LaMDA或Dialogue Applications作為基礎，計劃3月正式推出前，會先開放給Google信任的測試人員使用。據稱Google也將開放其「生成式語言 API」給開發者，讓企業及開發者能夠將Google的對話AI放進自己的應用內。

百度近年積極拓AI

收入佔比仍小

至於最新「參戰」的百度「文心一言」，暫時未有太多公開資料，百度指在AI領域有十多年經驗，擁有產業級知識增強聊天機械人，具備跨模態、跨語言的深度語義理解與生成能力。集團董事長李彥宏曾表示，ChatGPT聊天機械人是人工智能技術發展到一定程度後產生的新機會，但最難是將有關產品變成普及化。

近年百度在AI方面聲名大噪，其最受大眾關注項目包括自動駕駛平台Apollo和智能交通等解決方案，屬內地首間獲政府發牌的自動駕駛平台，旗下自動駕駛出行服務平台「蘿蔔快跑」在內地多個一線城市開放使用。百度亦有自研的人工智能晶片「昆侖」和自研電動車，但多年來AI業務收入相對於其本業在線營銷、廣告業務而言，佔比仍屬小部分。

2000年成立的百度，最早期做搜索引擎為主，以全球而言其最大的競爭對手為Google，雙方產品服務上極為相似，如百度的雲端系統「百度網盤」以及應用程式「百度地圖」。百度與Google作為中美各自雙方的互聯網龍頭，在搶佔新型搜尋引擎上均相當進取。