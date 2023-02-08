搜尋器功能 料暫難被取代

【明報專訊】新型搜查引擎人工智能聊天機械人ChatGPT成為全球熱話，為現時互聯網搜尋的進階版，被預視有機會取代Google搜尋器。投行摩根士丹利於上月底發表報告指，雖然Google將面臨來自ChatGPT等新興服務威脅，但Google擁有數十億用戶，為大多數互聯網用戶的入口，若ChatGPT要趕上Google，必須要滿足每天40億用戶，並回答數十億條的搜索查詢。大摩分析師又指若ChatGPT新技術要取代Google，將需要提供10倍更好的體驗，以突顯進階搜尋器的優勢體驗，推動用戶遷移。