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港股終止3連跌 現終極黃金交叉

【明報專訊】港股連跌3個交易日後，昨日終於止跌企穩，在科技股帶動下，恒指輕微高開60點後，其後升幅擴大至近300點，最高見21,512點。下午升勢轉弱，升幅收窄至76點或0.36%，收報21,298點，主板成交較周一縮減23%至1037億元。雖然昨日恒指50天線（20,182點）升穿250天線（20,181點），出現「終極黃金交叉」的利好技術指標，不過分析指近期市場對美國今年減息預期降溫，相對去年10月底以來的累積升幅，近周回吐幅度有限，認為恒指短線仍有波動。

國企指數昨日升0.6%，收報7232點，科指上升1.15%，收報4516點。北水經港股通淨流入1700萬元，較周一約20億元大幅縮減，主要流入科技股，騰訊（0700）淨流入1.72億元，股價昨升0.85%；藥明生物（2269）亦錄2.19億元淨流入，股價昨升1.5%。不過，盈富基金（2800）和恒生國指ETF（2828）分別遭北水淨沽4.46億元和2.97億元。另外，外資經滬深股通連續3日淨流出A股，昨淨沽38.61億元人民幣。受油價本周自1個月低位回升刺激，中海油（0833）升2.15%，昨錄2.12億元北水淨買入。本港與內地全面通關，本港零售股上升，莎莎（0178）升3.03%，周大福（1929）升2.33%。內地原材料股做好，中國鋁業（2600）升5.25%，洛陽鉬業（3993）升3.31%。多隻手遊股延續近日強勢，禪遊科技（2660）升18.66%，心動公司（2400）和IGG（0799）各升4%。

分析：短期跌勢或未完

中長線仍向好

恒指自上月底高位至昨日回吐近千四點，中薇證券研究部執行董事黃偉豪認為，相對自去年10月底累升最多8000點，近周回吐幅度不算大，恒指昨日反彈乏力，成交縮減至約千億元，加上上周五美國就業數據強勁降低今年減息預期，近日中美關係亦因氣球事件緊張升溫，基本面較之前有變，認為恒指短期跌勢或未完，可觀察恒指能否重上20天線（現處21,723）以上。不過昨日恒指出現終極黃金交叉指標，認為中長線走勢仍然很好，可繼續留意內地經濟重啟、科技等題材。