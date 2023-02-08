軟銀再減持商湯套逾1.38億

軟銀早於2018年投資商湯，其截至去年底的第三財季業績顯示，願景基金一號（SVF1）期內共錄得11277億日圓的未變現公允值虧損，當中2936.5億日圓虧損來自商湯。資料顯示，軟銀最新減持價較其入股成本價2.29元高出逾兩成，相對去年12月首次披露減持的平均價僅1.9769元更高出近四成。商湯昨收市跌4%至2.88元，成交21.13億元。

馬雲沽騰盛博藥套近5730萬

此外，阿里巴巴（9988）創辦人馬雲再度減持騰盛博藥（2137）股份。股權披露顯示，馬雲於2月2日以每股平均價13.11元在場內減持437.05萬股，持股量由5.29%降至4.69%，套現5729.7萬元。馬雲生意伙伴虞鋒亦申報，2月3日以每股平均價13.5元在場內減持騰盛博藥412.95萬股，套現5574.83萬元，持股量由原先的5.53%降至4.96%，二人現持股均降至5%披露門檻以下。騰盛博藥昨收報11.8元，跌4.22%。