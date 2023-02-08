永安盈警 預告去年蝕逾3億 投資組合帳蝕2億 百貨本業料虧損2160萬

明報記者 陳偉燊

永安國際發出最新盈警，預告去年全年虧損達到3.035億元，與截至去年6月底虧損1.06億比較，在半年內虧損擴大1.85倍，主要受到物業減值進一步增加所致，由上半年出現未變現估值損失約5190萬元，增至去年全年達3.659億元，半年內增加3.14億元。同時，百貨本業虧損亦沒有改善，去年度上半年虧損已達1920萬元，其料全年虧損2160萬元，半年內虧損增加240萬元，並連續虧損兩年。

投資組合增至逾16億 連升6年

集團近年大力壯大投資組合，最新數據顯示，截至去年底已增至16.733億元，創集團投資組合有史以來價值最高，並連續6年上升。但投資組合擴大同時，去年受到環球投資市場大幅波動影響，期內預計虧損達2.054億元，比上半年度稍為增加1500萬元。同時相比起2008年因應金融海嘯而需要為手上證券及基金投資作出減值1.894億元，是次虧損有過之而無不及。

不過，撇除投資物業估值淨損失及有關遞延稅項，集團預期由去年上半年度的基本虧損，全年扭虧為盈變成賺7580萬元。由於永安習慣將基本盈利一半用作派息，這意味今年度該集團有機會恢復派息。去年度中期，該集團為2000年以來首度停派中期息。

全年扭虧 或恢復派息

翻查資料，永安國際過往曾經嘗試在百貨本業以外，涉足多元化業務投資，在退出銀行投資後，將焦點集中於收租物業，以及逐步擴大證券及基金投資組合，甚至曾經營運加拿大汽車代理生意惟及後淡出。