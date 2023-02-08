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德勤料下財年政府有盈餘 籲派消費券

【明報專訊】德勤發布新一份財政預算案建議報告，估計2022/2023財年最後3個月（2023年1月至2023年3月）財政盈餘575億元，主要受惠綠債和賣地收入增加。總結現年度財政實質赤字1257億元。德勤指出，隨着「通關」、旅遊經濟重新開放、政府更多地皮招標，以及在防疫開支大幅減少的推動下，料今年度政府收入增加，估計政府2023/2024年財政盈餘523億元。德勤又建議政府考慮為首置買家提供最多20萬元的一次過印花稅扣減，以及再派發5000元電子消費券。

德勤中國稅務合伙人尹佩儀表示，派消費券能加快疫情後的經濟恢復，以過去兩次消費券經驗，政策不單是政府支出，消費者和商家亦會加碼。她相信，5000元金額適合，同意政府要「睇餸食飯」，隨着經濟在2024更好轉，相信派消費券不會長遠實行。

在印花稅方面，尹佩儀表示，有關建議未必會減少政府收入，可以吸引更多人置業從而增加稅收，建議亦較撤辣溫和，希望能借此刺激經濟。

倡首置獲一次過印花稅扣減

德勤又提出多項維護香港作為國際金融中心和資產管理中心的地位，對基金和單一家族辦公室就屬於「合資格資產」的債權投資獲得的利息收入提供香港利得稅豁免，有望提升投資債券市場對基金和單一家族辦公室的吸引力。

德勤亦建議明確允許使用Fund of One結構的養老基金和捐贈基金，有資格獲得統一基金豁免制度下的稅務豁免，以吸引更多養老基金及捐贈基金通過香港管理其資產。

此外，建議成立於香港的基金管理公司及單一家族辦公室，在符合某些條件下，獲提供稅務優惠（如利得稅稅率減半至8.25%）。最後，是將股票印花稅率調低至0.1%舊有水平，以吸引更多在海外上市的公司來港第二上市。