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保聯料通關帶動內地客來港買壽險

【明報專訊】本港與內地全面通關，香港保險業聯會主席黃子遜期望，可帶動內地訪客來港購買壽險的業務回歸，香港保險產品保障範圍較寬、提供選擇較多，服務亦較佳，為過去吸引他們來港投保的原因。內地客戶需安排親身來港，並因應自身和家庭需要尋找合適產品，預期銷售數字需要3至6個月後會有較明顯回升，但能否回復疫情前水平仍要觀察。

成立智庫 研吸納培訓人才

過去嚴格的防疫限制，亦影響本港財險公司承接海外保障業務。香港是大型外資險企的區域辦公室，除了有相關業務人才，亦有較大權限承保海外保障保單，保聯副主席李紫蘭表示，本港防疫較嚴格期間，不少險企在新加坡另設區域辦公室，部分員工因為造訪區內客戶較方便而移駐新加坡，令一些保單改在新加坡承保。現時本港已放寬大部分防疫限制，保聯行政總監劉佩玲表示對業務回歸本港有信心，開拓海外業務也是本港業界的重點工作。

人才流失也是本港保險業面對的挑戰，劉佩玲指出，業界去年進行調查，顯示保險內勤部門空缺率有一成至兩成，相對以往只有數個百分點。人手較缺乏的職位為精算、理賠、資訊科技、財務等職位，因為相關技能在外地也能通用，易為其他市場吸引。業界已成立智庫，研究吸引人才和本地培訓方案，而疫情限制放寬，有助帶動不少人才回來。業界今年亦會積極對外推廣，讓跨國險企考慮重新將人手配置在港。

就保單持有人保障計劃諮詢業界

政府去年底再次就保單持有人保障計劃，進行3個月諮詢，賠償限額在原有建議的100萬元以外，新增200萬元和400萬元方案。

劉佩玲表示，業界暫未對金額設有立場，保聯稍後會向業界諮詢。她指出，計劃在金融海嘯後提出，距今保險業引入風險為本資本制度、新會計準則等措拖，監管要求已較以往提高，險企出現財務不穩健的機率降低，計劃作用未必如2008年時重要，認為政府作出決定時，應一併考慮以上因素。