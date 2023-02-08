moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

儲局官員連環放鷹 料利率峰值高預期

【明報專訊】繼明年有投票權的亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克（Raphael Bostic）放鷹後，今年有投票權的明尼阿波利斯聯儲銀行行長卡什卡利（Neel Kashkari）亦強調強勁的就業數據，反映美聯儲有必要繼續加息。卡什卡利是美聯儲官員當中，最鷹派的決策者之一，他維持對利率峰值在5.4厘水平的預測。

博斯蒂克此前表示，上周公布強勁的就業數據，令美聯儲的利率峰值可能比預期高。他的基本預測仍然是利率峰值在5.1厘左右，與政策制定者在12月預測的中值一致，並在明年仍保持在這水平。不過他不排除美聯儲在3月和5月，各加息四分之一厘後，額外再加息0.25厘。他亦不排除一次過加息半厘的可能性。

澳洲加息0.25厘 預告續出手

市場等待美聯儲主席鮑威爾凌晨講話，為利率前景透露更多端倪。美股3大指數早段微跌。受惠於能源價格飆升，英國石油公司（英：BP）2022年淨利潤達277億美元，較2021年增長超過1倍創新高，並將股息提高10%至每股6.61美仙。

此外，澳洲央行昨宣布加息四分之一厘，將關鍵利率上調至3.35厘，是2012年9月以來最高水平，並預告仍需繼續加息遏抑通脹。由於議息聲明移除了去年有關「不預設利率路徑」的表述，部分市場人士解讀為央行暗示不會暫停加息。在去年12月的貨幣政策會議，澳洲央行政策委員對可能暫停加息進行討論。最新政策立場似乎比預期鷹派，刺激澳元兌美元曾漲1%，高見0.6951，兌港元曾漲至5.45，其後升幅收窄。

澳洲央行最新預計，通脹要至2025年中，才會回落至3%的通脹目標上限水平。貨幣市場定價預示，澳洲基準利率將在今年中達到3.9厘的峰值，高於經濟學家預期的3.6%。

（綜合報道）

[國際金融]