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波音擬今年裁2000人 主要涉財務人事部門

【明報專訊】上季意外錄得虧損的美國波音（美：BA），計劃今年將透過自然流失和裁員，裁減約2000個職位，主要涉及財務和人力資源部門的白領，而部分職位將外判給印度的Tata Consulting Services。隨着航空業復蘇，波音訂單增加，在去年招聘1.5萬人後，上月又宣布今年仍將進一步招聘1萬名員工，將資源集中在工程及生產部門，但會削減一些支援職位。波音股價早段微升。波音上月底公布，受生產成本高昂等因素影響，第四季出乎意料錄得6.5億美元經營虧損。

幣安暫停非美國客美元提款

此外，全球最大虛幣交易所幣安（Binance）宣布，由周三（8日）起暫停美國以外的客戶，進行美元提款及存款，但未說明原因。幣安表示，每月僅有0.01%的活躍用戶使用美元銀行轉賬服務，受影響的客戶已獲通知。外界揣測服務暫停可能由於與幣安合作的銀行，正減少對虛幣市場的參與。

不過受影響的客戶仍可繼續使用其他法定貨幣或支付方式，在幣安平台購買虛幣。幣安設在美國的分公司幣安美國（Binance US）表示，美國客戶的服務不受影響。

根據DefiLlama的數據，幣安在美國時間周一宣布消息後，其客戶的美元淨流出在當天超過1.72億美元，但對於一家擁有價值422億美元虛幣資產的公司來說，金額微不足道。

（綜合報道）

[國際金融]