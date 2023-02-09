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AI概念續熱 知乎接力炒高四成 問答社區模式合相關技術 百度為股東

標籤：經濟

【明報專訊】人工智能（AI）概念繼續熱炒。繼周二百度（9888）宣布推出AI聊天技術「文心一言」、股價漲15%後，昨日輪到知乎（2390）接力，盤中一度急飈近六成，創香港掛牌以來新高，收市仍漲約四成。有業內人士認為，知乎股價突飈，主因是近日AI概念「落鑊」，又指雖然內地相關技術不較海外差，但要發展成形，仍需時間觀望。

明報記者 鄭智文

另外，昨日收市後，《證券時報》及彭博社分別引述阿里巴巴（9988）一名發言人稱，公司正開發類似ChatGPT的AI聊天機械人，目前處於內測階段。消息對阿里股價影響最大，於美股開市早段較港股收市跌約1％。

至於昨日飈升的知乎為社區問答網站，百度為股東之一，其美股早於周二急漲逾三成後，昨日到其港股發力，開市先搶閘逆市高開14.8%，午後突然扯高，最多急飈57.4%，高見36.6元，收報32.45元仍升39.6%，成交額約9149萬元。

業界：內地AI不比海外差

香港電腦商會主席及元宇宙產業聯盟召集人許健生分析，內地AI不比海外差，都是用深度學習、機械學習做底層建設，只是內地AI受環境影響，內容與海外有差異。許健生分析，知乎是問答社區，目前內容本質仍主要由用戶（UGC）或專業人士（PGC）生成，以此推論，日後知乎升級到由人工智能（AIGC）代勞，亦屬合理推斷，估計昨日知乎股價急飈，或因受AI概念刺激而受追捧。

近日發生的AI尋寶潮，其實早於月前已在A股發生，內地不少具有AI元素的公司近日股價紛紛急升，如海天瑞升（滬：688787）由年初以來飈約2倍，拓爾思（深：300229）漲逾六成，視覺中國（深：000681）亦跟升37%，不少股份單計2月已升逾一成，可見炒風迹象。

龐寶林：上市不久 競爭力待觀望

東驥基金管理董事總經理龐寶林認為，知乎急漲，主要是因AI概念而炒起。他指知乎上市不久，競爭力仍有待觀望，論AI業界，當數百度、商湯（0020）為先，認為其他股份都是市場「博升」而炒起。他補充，雖然相信目前科技趨勢會改變一切，如虛擬貨幣、區塊鏈等，但即使未有實質業務成功變現，都通常先有一輪泡沫吹起，令市場炒氣氛，惟料升勢不會維持太久。

去年由微軟、Tesla（美：TSLA）創辦人馬斯克參與投資的OpenAI推出AI聊天機械人ChatGPT，迅即成為互聯網界寵兒，各互聯網巨企亦莫不相繼加入投資新型搜查引擎AI聊天機械人戰場。