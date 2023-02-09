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科技股拖累 恒指跌15點

【明報專訊】港股昨日窄幅上落，全日高低波幅265點，收市跌15點報21,283點，成交額1156億元。國指跌42點或0.6%，收報7189點；科指跌84點或1.88%，收報4431點。重磅科技股受壞消息夾擊，科指成分股僅8隻上升，22隻下跌；阿里巴巴（9988）、美團（3690）、京東（9618）等拖累大市。

港股通昨錄36.36億元北水淨流出，終止連續2日流入，南水北上合計淨流出13.89億元人民幣，走資額較上日減少逾六成，連續第4日流出。北水淨沽最多股份為美團，淨流出25.8億元，快手（1024）淨流出錄4.7億元。科技股中，美團外賣業務受抖音挑戰，股價急跌6.5%，為跌幅最大藍籌；快手處理50萬違規帳戶，內容監管再響警號，與遭主要股東軟銀持續減持的商湯（0020）同跌逾6%，齊齊拖累科指表現。

分析：大舉沽貨壓力不大

港股自去年11月以來急升，華晉證券資產管理投資總監馮宏遠認為，由於上升的幅度大，現時出現回吐並有所調整，月內或試穿21,000點關口，以20,500點低位支持較強，料大舉沽貨壓力不大。大市主要炒作以主題股，近日炒作AI概念股，料中小型科技股炒作未完。至2月底、3月初兩會政策出爐，市場可能再次憂慮中美關係出現變數。尤其一些以往受監管影響較多的板塊，包括大型科技股ATM及內房股等，或會再受影響。