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高盛：百度AI領先內地同儕

標籤：經濟

【明報專訊】百度（9888）日前宣布推出聊天機械人「文心一言」（英文名：ERNIE Bot），與ChatGPT一較長短。高盛發表報告，認為百度在大型語言模型（LLM）與人工智能（AI）處龍頭地位，料文心一言可帶動流量，為搜尋廣告業務帶來轉機，並維持百度「買入」評級，目標價維持184元，較昨日收市價有約17%上升空間。

高盛表示以專利計，去年百度領先內地同儕（見圖），該行指AI聊天機器與搜索引擎結合，有望為搜尋體驗帶來正面影響，但強調用戶體驗依然十分重要，百度對往後產品的執行能力是關鍵，要確實將技術與用戶的需要接軌；從另一角度看，該技術一旦顛覆含廣告的搜尋業務，而百度的聊天機器又未能躋身一線，其市佔率則會萎縮。加上搜尋廣告的競爭情况及由計算成本推高的資本開支，均會影響百度損益表，文心一言的變現能力仍有待觀察。

予「買入」評級 目標價184元

高盛於報告中又採用預訓練模型參數比較國內各廠商於LLM能力（判斷AI聊天機械人的能力指標之一），當中「鵬城-百度·文心（ERNIE 3.0 Titan）」的模型參數規模達2600億，較華為「盤古」的2000億、騰訊（0700）「混元」的1000億為高；但對比太平洋對岸的谷歌系Deepmind的語言模型「Gopher」的同類參數達2800億；Nvidia的「MT-NLG」為5300億，同屬谷歌系的PaLM更達5400億，似乎中國代表們仍需努力。

香港電腦商會主席及元宇宙產業聯盟召集人許健生表示，內地業界認同百度有技術，根據百度過往項目，表現不如人意，認為應用方面有滯後，相信是市場推廣未夠好，若能令用戶很快明白應用場景為何能配合切身需要，如蘋果創辦人Steve Jobs推廣iPhone如何實用，百度或有另一番機會。