惠譽上調中國經濟預測 今年料增5%

惠譽表示，隨着家庭消費活動從解封後恢復，中國今年經濟復蘇將主要由消費主導，消費對去年GDP增長的貢獻僅有1個百分點，低於疫情前平均約4個百分點。去年家庭存款急劇增長，或支持消費增長高於預期，不過該行指去年累積的存款並不會完全用於消費，部分今年會重新分配在房地產和其他投資資產。

房地產行業未見顯著改善

惠譽指今年經濟增長預期，低於2021年8.4%的反彈幅度，一定程度反映房地產市場持續疲軟。該行指雖然政府有政策支持，但幾乎沒有迹象顯示去年底內房銷售或房屋動工有改善，去年12月在建住宅建築面積按年下降46%，表明房產項目持續延期。另出口需求將受美國和歐洲經濟放緩的抑制，同時內地旅客外遊增加服務進口，預期淨貿易將拖累今年GDP增幅。

此外，保德信固定收益（PGIM Fixed Income）首席全球經濟師Daleep Singh維持今年中國經濟5.7%增長，較整體市場預期樂觀。除了放棄清零重啟經濟，亦受惠房地產行業回穩和基礎設施等財政刺激。他指經濟重啟主要令服務業受益，相對內地工業從未完全停止生產，料經濟重啟只帶動有限度反彈，其他經濟體重啟的經濟模式，都不太可能適用於內地。

Daleep Singh認為，內地重新開放不會明顯提高經濟增長，而是需要遏止房地產行業驟降趨勢，去年11月內地已扭轉「三條紅線」限貸政策，預期將有更多支持政策。不過中國經濟長線仍充滿挑戰，過去由債務驅動的房地產投資是關鍵增長動力，許多行業亦曾過度投資，他預期資本積累日後不太可能再推動經濟。