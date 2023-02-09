moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

百勝今年目標淨增長逾1100店 視乎疫情復蘇 未提同店銷售增長指引

標籤：經濟

【明報專訊】百勝中國（9987）公布第四季少賺89%至5300萬美元，調整後每股盈利為0.13美元，按年增3.3倍，合乎市場預期（見表）。集團指今年1月銷售按月有所增長，農曆新年假期整體同店銷售達至中單位數增長，但仍低於2019年的水平，又指今年目標淨增加1100至1300間門店，但要視乎疫情復蘇情况，故未有提供今年具體同店銷售指引。

明報記者 蕭嘉聰

百勝中國昨先升後回穩，收市報480元升2%。集團首席執行官屈翠容指出，旗下位於交通樞紐和旅遊景點的門店復蘇良好，西安、長沙等二線城市在內地旅遊帶動下也有不俗表現，加上更多人回鄉過年，較低線城市的生意逐漸回復，但比起2019年即疫情前仍有一定距離。

推高性價比產品 保毛利表現

她強調，今年農曆新年時間較長，需與2月合併來看，而且在宏觀經濟不明朗之下，更重要的是農曆新年後客人會否繼續消費。

客人消費更審慎的情况下，集團會以「組合拳」方式推出高性價比的新產品，精準投放資源至「瘋狂星期四」及「周末瘋狂拼」等營銷活動，同時保持毛利表現。

屈翠容又稱，今年難以提供同店銷售增長指引，需視乎疫情復蘇情况，但會配合市場需求作多手準備。另外，集團疫情期間推出預包裝產品業務，她指去年預包裝業務增長高達50%，雖然佔比不大但很有潛力，亦為生意帶來更多韌性。現時市民周末亦傾向留在家中消費，未來將會繼續發展相關業務。

去年賺4.42億美元 按年跌55%

截至去年底百勝中國共有12,947間門店，全年淨新增1159間門店，今年目標淨增加1100至1300間門店。

集團首席財務官楊家威表示，肯德基仍佔新增開店最大部分，料整體資本開支約7億至9億美元，對開設新門店的目標有信心，未來繼續傾向開設中小型門店，更適合提供外賣服務。

集團去年全年賺4.42億美元，按年跌55%，主要受經營利潤下跌所影響。餐廳利潤率為14.1%，按年跌0.4個百分點，主要受同店銷售下降，原材料和工資成本上漲以及騎手成本增加所拖累。