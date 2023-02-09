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國泰飲食料年底供餐量回到疫前

標籤：經濟

【明報專訊】疫情後時代的飛機餐迎來新面貌。國泰航空飲食服務公司（香港）（CPCS）行政總裁李載欣表示，香港航空業復蘇，航空餐飲需求隨即反彈，目前公司每日供餐數量達4萬個，處理約96班航班，料今年底每日平均供餐數量能返回疫情前的8萬至10萬個水平。她又透露，目前CPCS航空合作伙伴超過40間，與疫前水平相若，並指隨着更多航班復飛，CPCS將加緊招聘人手，料今年首季招聘180人。

推多款港風菜式

CPCS推出多款港風食品，商務艙新增雲吞麵和煲仔飯；頭等艙新增藜麥素食，經濟艙增蛋撻和瑞士汁雞球飯。國泰航空顧客體驗及設計部設計烹飪廚師黃潮傑表示，加入更多港風菜式，希望向全世界推廣本地文化，為乘客、旅客增添飛行體驗。

李載欣稱，大眾對客運需求「一下子」上升，公司在疫情間亦一直為復蘇作準備，直稱「CPCS已準備好！」。自港府釋放「開關」信號以來，便加強更多正式招聘，目前CPCS員工數目達1400人，計及外判人員可達1600至1800人，而疫情前員工數目達2700人。至於首季招聘的180個職位，當中六成職位為航運服務部，其餘四成為航線製作部和餐務部等。

今季擬聘180人

李表示，疫情間新增機械化生產，如奄列機、炒燉鍋等，減輕人手成本。她續指，隨着機場「三跑」在2025年投入服務，CPCS將繼續投資更多設備和招聘人員，冀日後供餐數量能超疫情前水平。談及業務發展，李表示，疫情間與各航空公司一直保持合作，儘管客機減少，但不少客轉貨機，會為機師、工作人員等提供膳食。疫情間，CPCS除了核心飛機餐外，新增餐盒、到會服務、節慶食品和OEM代工業務。李表示，希望日後能繼續保持業務多元化，以增強公司競爭力。

另外，國泰（0293）昨宣布，原定下周一派發優先股股息，決定再度延遲。令國泰至今已五度延遲支付股息。國泰指任何延派優先股股息將予累計並構成欠款。在該等欠款完全支付前，公司將不會派發普通股股息或回購。政府2020年向國泰注資，斥196億元認購國泰優先股，股息每半年支付，首三年3厘，依此計算，國泰累計拖欠政府14.625億元。