外派僱員宜居城市 港排92

受疫情措施影響 急跌15位

ECA亞洲區域總監關禮廉表示，去年香港維持疫情防控措施的影響，與亞洲以至全球城市形成鮮明的對比。受持續隔離措施、休閒娛樂活動限制以及其他社交距離措施等影響，香港相比其他地區而言處於一個較弱的位置。此外，ECA認為較早前香港的立法會和行政長官選舉等見證政治環境變化，亦令排名有所下降。

另受大規模疫情防控限制及封城措施影響，中國所有城市排名均有所下降，上海的排名下跌11位至第128位，仍是排名最高的內地城市；大連的排名跌幅最大，下降14位至第161位。關禮廉指出，中國所有城市排名均有所下降，因去年一直維持清零政策，上海去年長期封鎖，對宜居程度造成重大影響，名次下跌亦充分反映政策的影響。ECA每年於11月進行地區津貼調查，評估全球逾500個地區的整體生活質素。

全球來看，紐澳各城市整體宜居程度得分均大幅進步，當中以新西蘭奧克蘭錄得最大升幅，上升20位至全球第四位的宜居城市。

俄羅斯和烏克蘭的城市在所有受訪地區的排名錄得最大跌幅，因戰爭嚴重影響當地醫療服務、公用事業和商品及服務方面的宜居程度評分，當中以基輔排名跌幅最大，急跌62位至第249位；莫斯科和聖彼得堡則分別下跌42位和39位，在全球最宜居城市排名第223位和第226位。