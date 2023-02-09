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友邦調查：近半港人擬外遊 平均花2.3萬

標籤：經濟

【明報專訊】本港去年9月撤銷入境酒店隔離要求，至近期完全取消入境檢疫措施，釋放港人累積近3年的外遊需求。友邦（1299）去年10月底至11月進行年度生活調查，訪問逾千名18至65歲在職港人，46%受訪者表示，計劃在未來3至6個月內外遊，花費金額中位數為22,918元，用於機票、酒店住宿、購物等。有58%受訪者稱，計劃在通關後動用儲蓄作報復式旅遊，亦有73%受訪者指會在社交復常後增加娛樂消費。

17％染疫者增購醫療保險

雖然市場預期新冠疫情可提高市民購買醫療保險意識，不過調查顯示，曾感染新冠的受訪者，僅有17%表示有因曾染疫增購醫療保險。而沒有增購的受訪者當中，有42%稱打算日後只使用公營醫療服務、38%表示資金不足、19%則指僱主提供的團體保險保障充足。整體受訪者中，22%沒有任何醫療保險、13%僅擁有僱主提供的團體醫療保險，即有35%受訪者，或會於退休後沒有任何醫療保障。

此外，隨着社會復常，部分公司亦逐漸從在家工作，回復至回辦公室工作。不過有58%受訪者表示，支持公司實行混合在辦公室和在家工作的模式，期望每周平均能有2.8天在家工作。不過，76%受訪者同意，在家工作會令工作與個人生活的界線變得模糊、70%認為會令工作時間變得更長、64%認為會減少社交，繼而令孤獨感增加。

友邦香港及澳門首席企業業務總監劉家怡表示，樂見社會已逐步踏上復常之路，可以理解市民在疫情過後增加旅遊及消費，但呼籲亦要平衡消費和儲蓄、建立理財習慣。她亦認為，在醫療保障上勿完全依賴團體保險。