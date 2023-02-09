登輝控股研拓中東美國市場

今年資本開支約500萬

登輝主要生產蒸氣熨斗、蒸煮機、咖啡機產品為主。鄧美華稱，集團的國際品牌客戶向來主打歐洲市場，雖然歐洲經濟有變，但是單量保持穩定。

集團會部署推出新產品，增加功能，尋求爆發點，近年亦構思發展非歐洲市場。

他們會依客戶的步伐去全球擴充，當中他們會慢慢開拓美國市場，另亦會探索打開中東市場，開拓市場形式不限於商業對商業，亦可以由集團自己去參與打開市場。內地市場仍開發中，暫時進度較慢。

受惠人幣貶值 抵消成本上漲

面對通脹環境，陳偉明表示，集團受惠於去年人民幣貶值，抵消採購物料部分成本上漲的影響。另外，他們亦按產品新增功能去提升產品售價，將部分成本轉嫁客戶。

今年以來，因應物流較過往順暢，成本不及過往高，加上由客戶承擔出口費，因此最終仍然可以維持毛利率在三成左右目標水平。同時他們在去年完成組裝自動化約20%後，今年餘下時間會逐步推動至全面組裝自動化。