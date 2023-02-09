微軟推附AI搜尋引擎瀏覽器 整合ChatGPT技術 挑戰Google龍頭地位

不過Google為其準備推出的AI聊天機器人Bard發布的網上宣傳卻顯示，Bard為用戶提供了不準確的信息，拖累母企Alphabet股價早段挫8%。

Bard提供不準確信息 Alphabet股價早段挫8%

Bing在搜尋、回答、聊天及生成內容方面引入改革。首先，供用戶輸入搜尋內容的位置，不再是典型的長條單行欄，而是一個可輸入1000個字符的大空框。微軟表示，Bing構建於較ChatGPT更先進的語言模型，可接受用戶以日常語言提出的問題，讓搜尋過程更具對話性。展示搜尋結果的方式亦有一些改變，頁面左方仍會列舉傳統的搜尋結果，而右方則是聊天機械人即時生成的答案及建議。

若要繼續跟Bing聊天，用戶可點擊版面上方的聊天（Chat）按鈕，繼續進行關於搜尋的對話。對話形成類似於銀行或購物網站的聊天機器人，但Bing的AI回應更具創造力，例如它可提供幾天的旅遊行程建議，又或素食餐單等。此外，有別於內部數據僅涵蓋至2021年的ChatGPT，更新後的Bing可接觸最新資訊，包括新聞報道、火車時間表及產品定價等。它還將可以提供鏈接，展示其答案的資料來源，而這是ChatGPT所缺乏的功能。

新版Bing目前僅供部分用戶優先預覽，多數用戶仍在等候清單。微軟預計，未來幾周內推出移動版本，將預覽人數增加，期望用戶增長可帶來更多廣告收入。此外，Edge瀏覽器也將透過AI技術升級，提供聊天及生成內容的功能。納德拉稱：「我認為新技術將重塑幾乎所有軟件類別。」

《華爾街日報》指出，納德拉將人工智能搜索的重要性，與網絡瀏覽器和移動設備的開發，置於同等重要的地位。一些分析師指出，人工智能搜尋可助Bing搜尋引擎從Google手上奪走市場份額，後者控制約90%市佔率。

根據瑞銀的一項研究，OpenAI去年11月發布的ChatGPT，在1月已獲1億個月度活躍用戶，是史上增長最快的消費者應用程序。大量用戶利用它來完成家課，創作詩歌、散文及產品廣告等。相比下，Google搜尋引擎仍依賴較舊的AI語言模型，且展示搜尋結果的形式缺乏改變。

分析憂聊天機械人運行成本高速度慢

為應對市場競爭，Google本周宣布將推出聊天機械人Bard，目前由選定人員試用，計劃數周內廣泛推出。不過，部分分析憂慮，此類聊天機械人運行成本高，且速度慢，有時可能會產生不準確內容。OpenAI行政總裁Sam Altman表示，與微軟推出這項技術時，採取了謹慎態度，試圖採取措施，確保Bing不會產生危險或攻擊性的內容。

（綜合報道）

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