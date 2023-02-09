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UBER季收增五成 勝預期

【明報專訊】通脹高企未阻止消費者訂購外賣或召車，召車軟件巨頭優步 （美：UBER）公布，截至12月底的第四財季，收入按年增長近五成至86億美元，高於分析師預期。包括召車、送餐和貨運在內的訂單總額（gross bookings）按年增長19%至307億美元，符合預期。上季利潤為5.95億美元，當中包括來自優步股權投資重估的未實現收益。行政總裁霍斯勞沙希（Dara Khosrowshahi）形容，2022年以歷來最強勁的季度表現告終，消費者需求強勁，利潤率創新高。優步股價早段升3%。

彭博社指出，優步表現與許多科技企業成對比，例如外賣送餐平台DoorDash（美：DASH）及召車軟件Lyft（美：LYFT）等零工經濟（Gig economy）同業面臨裁員及縮減規模，應付不確定的經濟前景。優步在2020年新冠疫情初期裁減數千職位，最近表示沒大規模裁員計劃。

Zoom裁1300人 CEO減薪98%

其他美國科技企業則繼續裁員。視像會議軟件供應商Zoom Video Communications（美：ZM）宣布將裁員1300人，相當於員工總數15%。行政總裁袁征表示，Zoom在新冠疫情期間業務急增，人手在兩年內增加兩倍，但沒有徹底評估增長是否可持續發展。他表示要對公司的問題負責，並表示自己將減薪98%，並放棄獎金。

eBay申報將裁員約500人

此外，電商平台eBay（美：EBAY）向美國證交會（SEC）申報，為應對宏觀經濟狀况，將裁員約500人，相當於員工總數4%。美國知名運動品牌Under Armour（美：UAA）在截至12月底的第三財季，收入及盈利勝預期，並調高整個財年的盈利預測，不過由於庫存高企，其股價早段下滑近4%。

（綜合報道）

[國際金融]