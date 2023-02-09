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做好功課 自己話事 精明揀選強積金受託人

強積金是打工仔重要的退休儲備，打工仔應該主動部署自己的退休投資，做自己強積金的「話事人」。除了要留意強積金基金的回報、風險及收費外，打工仔亦可以從揀選強積金受託人入手，讓強積金資產按自己的個人情況、人生階段、投資目標等，在最合適的強積金計劃內滾存增值。

強積金計劃成員目前是按照僱主所選定的強積金計劃，登記帳戶，但計劃成員可以透過「僱員自選安排」、整合個人強積金帳戶和開立可扣稅自願性供款帳戶等情況，自行選擇強積金受託人及計劃。無論透過以上哪種情況，在揀選強積金受託人及計劃前，計劃成員必須要做好功課，精明地挑選最適合自己的強積金受託人。市場上現有13間強積金受託人，打工仔如何以最有效和方便的方法，比較每個受託人所提供的服務呢？

積金局推出的「受託人服務比較平台」便是一個好幫手！平台內列出各個強積金受託人，在11項服務類別的資料，包括基金選擇數目、轉移資產時間、客戶支援途徑等資料，幫助大家方便、快捷地作出比較，從而揀選合適的強積金伙伴。

了解受託人服務  助提升強積金管理效率

作為「積金話事人」，打工仔在選擇強積金受託人時，須留意他們的服務是否有效、清晰地回應計劃成員的指示，因為這些因素都直接影響管理強積金的效率。例如受託人所提供的基金選擇、更改強積金戶口投資分配的途徑及所需的時間，轉移強積金權益所需的時間、查詢及聯絡途徑、有否提供不同電子渠道（如手機應用程式）讓打工仔管理強積金戶口、客戶服務時間長短等。從這些細微之處，打工仔可以評估強積金受託人的服務水平。

操作簡易 並列比較 詳細列明受託人表

目前全港有13間強積金受託人，要花時間逐一比較，對工作繁忙的打工仔來說並不容易。其實，打工仔可善用「受託人服務比較平台」，集中研究一間，或者同時比較數間強積金受託人及其計劃的服務。可供查閱的服務類別共有11項，例如基金選擇、轉移強積金權益、查詢同聯絡途徑等基本而重要的資料，全部資料都鉅細無遺地並列出來，方便打工仔即時比較各強積金受託人服務。

這個平台的操作十分簡單，只需先後點擊「選擇受託人」及「選擇計劃」，揀選好幾間心儀的強積金受託人及計劃，便可立即進行比較。打工仔同時可點選幾項自己最著重的受託人服務，再按「比較」功能鍵，便會即時顯示所有資料。如圖一所示，舉例點選3間強積金受託人作比較，在「登記參加強積金計劃」項目中，結果列表清楚顯示只有「受託人C」同時提供網站及手機應用程式為作電子登記工具，若果打工仔特別重視以電子渠道來管理強積金，透過這個平台便能快速篩選出最適合的強積金受託人。

受託人服務比較平台

大家快登以下網址，立即比較各強積金受託人的服務水平吧！

網址：https://tscplatform.mpfa.org.hk/scp/tch/index.jsp

 

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