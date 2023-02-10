moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

官媒籲勿盲炒 AI概念股即回吐 百度連跌兩日 知乎挫一成

【明報專訊】首批ChatGPT概念股炒上兩日後，昨日明顯回吐。官媒《證券時報》刊評論文章，指一些資金熱中虛假概念炒作，引誘投資者追漲殺跌，警告投資者勿跟風，加上周三Google新公開的人工智能聊天機械人回答問題出錯，影響同業股價，周二急升一成五的百度（9888）連跌第二日，回吐3.68%，收報151.6元。分析指人工智能股已過首階段「點石成金」熱潮，投資者將更注重產品盈利能力和公司執行能力。

明報記者 歐陽偉昉

人工智能生成內容（AIGC）相關潛在應用股昨日跌幅更大，知乎（2390）下跌9.86%，美圖（1357）跌5.73%。ChatGPT概念亦席捲A股，上交所對早前部分急升的人工智能股發出徵詢函，部分公司澄清未有與開發者OpenAI合作，在滬上市的雲從科技跌9.35%。

分析：「點石成金」階段已過

不過，資金轉炒早前沒有上升的AI概念股，小米（1810）升幅在午後由3.6%擴大至最多9.6%，收市升8.51%報13.52元，內媒收市後引述公司消息稱，該公司在ChatGPT領域有豐富應用場景，亦有龐大數據支持，未來將加大相關投入，阿里巴巴（9988）和騰訊（0700）亦傳正研發的相關消息。A股升勢延伸至高性能運算概念，多隻雲計算概念股、晶片股急升。

ChatGPT在炒作熱潮引來官方降溫，《證券時報》發表評論文章指，ChatGPT成為討論焦點後，沾親帶故的股票都在上漲，相同情况其實經常上演，2016年AlphaGo打敗韓國棋手後，人工智能相關概念股猛炒，但現在已經銷聲匿跡。文章指不少新生事物沒有產業化，或需更長時間驗證，並警告有資金炒作虛假概念，呼籲投資者切勿跟風。

ChatGPT等聊天機械人可為企業帶來多少利潤，仍是未知之數，華晉證券資產管理投資總監馮宏遠表示，投資者開始關注技術的實際用途和如何盈利，若百度如微軟（美：MSFT）加入搜尋器應用，未必能直接產生收入，技術變現能力或弱於阿里巴巴和騰訊。另外，雖然百度擁有較強人工智能技術，但過去項目執行能力較弱，市場關注百度實際推出的產品能力，和往後的產品研究進度。

焦點料轉向實際用途盈利

經過一輪炒作後，馮宏遠指公司投入AIGC，股價就能急炒的階段已過，雖然資金仍可能尋找未升概念股，但升勢不會太多太長。雖然相關技術較年半前同樣引述投資熱潮的元宇宙更有用途，不過距離可精準地用作商業應用還有數年時間，不能期望即時為企業產生盈利。