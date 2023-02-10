moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

阿里騰訊領港股升340點

【明報專訊】擁有人工智能技術的阿里巴巴（9988）和騰訊（0700），昨日追回ChatGPT熱潮升逾3%，帶動恒指在低開130點後掉頭向上，升勢在午後進一步擴大，收市報21,624點，上升1.6%或340點，為半個月以來最大升幅。不過主板成交僅有1177億元，與周三變化不大。恒指近期走勢偏弱，10天線（21,772點）昨日接近跌穿20天線（21,750點），分析預期恒指或下試20,550點。

昨日國指上升1.73%，收報7313點，科指上升3.16%，收報4571點。美國上周公布的就業數據強勁，市場延後聯儲局終結加息和啟動減息的預期，港股缺乏新的利好消息，恒指自上月底高位跌4.69%。交易平台Vantage亞太區分析師王建興稱，近期美國失業率保持低位，零售數據逐漸走高，加深聯儲局加息預期，基於美國通脹率短期維持高位，亞洲股市仍面臨下行壓力。近期恒生指數後勁不繼，升幅放緩，預期2月指數表現維持疲弱，恒指料將回落至20,550點，建議可在21,750點區間做空。

分析：恒指料回落至20550點

北水經港股通連續兩日淨流出港股，昨日淨沽8.19億元。外資經滬深股通則淨流入121億元（人民幣，下同），終結連續4日淨流出，總結全月暫淨流入117億元，少於1月破單月紀錄的1413億元。瑞銀證券中國股票策略分析師孟磊表示，早前部分投資者正觀察內地經濟復蘇力度和3月兩會的政策信息，因此短期內獲利了結，內地部分公募基金在春節後面臨一定贖回壓力，也令部分外資基金減倉A股等待市場機會。

不過孟磊認為，A股市場回調會是佈局良機。瑞銀預計，內地經濟增速或將在第二季有更明顯反彈，新吸收的公募基金資金有望在2月開始更大規模地入市，而境內私募基金也或隨之提高其股票倉位追逐上漲趨勢。隨着將有更多內地經濟復蘇證據，加上部分長線外資淨流入A股市場，他預期今年北向淨流入可達3000億元以上。